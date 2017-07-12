⁠⁠⁠⁠الجمارك الإسبانية تطارد رونالدو في يخته الخاص - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

فاجأت سلطات الضرائب الجمركية الإسبانية اليوم الأربعاء، نجم كرة القدم البرتغالية ونادي ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، في يخته حيث كان يقضي عطلته مع عائلته وأصدقائه.

وقالت صحيفة اولا الاسبانية أن ثلاثة عناصر أمنية مسلحة وصلت على متن مركب ضخم لتفتيش اليخت المستأجر،وفتشته ، بعد عودت أفضل لاعب في العالم إليه عقب تناوله الغذاء بأحد المطاعم مع عائلته.

وأكدت أولا على أن رونالدو ظل بداخل اليخت وتولى أحد أفراد عائلته أمر استقبال العناصر الأمنية.

وبعد مرور ساعة ونصف ساعة من التفتيش، غادرت عناصر السلطات الجمركية اليخت، لم يفقد رونالدو هدوئه في أي لحظة وكان طيلة الوقت برفقة صديقته العاطفية جورجينا رودريغيز ووالدته دولوريس ألفيرو.