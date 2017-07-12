سجن وتغريم سائقي شاحنتين حولا الطريق لمضمار سباق - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

انتشر في الأونة الأخيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسباق بين قائدا شاحنتين على طريق محايل بحر أبو سكينة، مهددين أرواح الأبرياء.

ووجه علي الفور محافظ محايل عسير محمد بن سعود المتحمي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، مدير الشرطة ومدير المرور بالمحافظة إلى سرعة الاستدلال على الشاحنتين بعد أن ظهرت اللوحات في المقطع والقبض على سائقيهما وتطبيق النظام بحقهما كون ما قاما به جريمة ومخالفة مرورية تستوجب الوقوف عندها إذ أنها تهدد أرواح مرتادي الطريق.

وقال المتحمي إنه تم تحديد موقع الشاحنتين وألقي القبض على قائد إحداهما في الدمام والآخر في جازان وهما من الجنسية الباكستانية؛ وتعود ملكية إحداهما لأحد مشايخ محايل والأخرى لشركة الثلاجة العالمية.

وأشار مصدر أمني مطلع أنه تم تحرير مخالفة تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كيلو مترا في الساعة إلى جانب تحرير مخالفة التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز وإيقاف كل منهما لمدة يومين إلى جانب حجز الشاحنتين لمدة 15 يوما وتحصيل جميع المخالفات المسجلة على كل منهما بالحاسب الآلي دفعة واحدة حسب قرار هيئة الجزاءات للتجاوز في أماكن ممنوع التجاوز فيها والسرعة الزائدة والتهور وتعريضهما حياتهما وحياة الآخرين للخطر.