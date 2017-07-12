⁠⁠⁠⁠⁠شرطة الباحة تضبط 3 إثيوبيين ضربوا مقيما من بني جلدتهم - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

ألقت شرطة الباحة، اليوم الأربعاء، القبض على 3 إثيوبيين ضربوا مقيما من بني جلدتهم، وربطوه إثر خلاف سابق بينهم.

وأوضح العقيد بندر عبدالرحمن الغامدي نائب المتحدث الرسمي لشرطة الباحة، بأن عمليات شرطة محافظة القرى بالباحة تلقت بلاغا مفاده مشاهدة أحد الوافدين من الجنسية الاثيوبية مجهول الهوية مصابا ومكتوف الأيدي بوادي نخال، وفور تلقي البلاغ انتقلت الجهات المعنية للموقع وجرى إسعافه.

وبسماع أقواله أفاد أنه تعرض للضرب من قبل ثلاثة أشخاص من بني جلدته مجهولي الهوية وقاموا بربطة ولاذوا بالفرار لوجود خلاف سابق بينهم.

تمكن رجال الأمن من القبض عليهم، ولا زالت إجراءات التحقيق مستمرة.