 محادثات نووية وعسكرية بين سول وواشنطن وطوكيو - صحيفة صدى الالكترونية

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محادثات نووية وعسكرية بين سول وواشنطن وطوكيو

محادثات نووية وعسكرية بين سول وواشنطن وطوكيو
سول(صدى):

عقد المفاوضون النوويون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان محادثات في سنغافورة، حيث اتفقوا على توجيه رد صارم على إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ ” هوا صونغ -14 ” البالستي العابر للقارات يوم 4 من هذا الشهر.

ونقلت الإذاعة الكورية ” كي بي إس ” عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تأكيدها، اليوم الأربعاء، أن كبير المفاوضين النوويين الكوريين الجنوبيين كيم هونج كيون اجتمع مع نظيريه الأمريكي جوزيف يون، والياباني جاناسكي كينزي، حيث اتفقوا على اتخاذ مختلف الإجراءات الصارمة بما فيها تبني قرار جديد في مجلس الأمن الدولي.

وأكد المسؤولون الثلاثة على أن الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي الأخير يمثل استفزازا خطيرا ويظهر تقدما مهما في قدرات كوريا الشمالية على إطلاق الصواريخ، واتفقوا على تنفيذ إجراءات صارمة ضد كوريا الشمالية بالتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك إصدار قرار دولي جديد يتضمن المزيد من العقوبات، والتنفيذ التام للقرارات القائمة ذات الصلة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 8 ساعات

اجتمعتوا او تفرقتوا ,,

,, محركتوا اذن ابو خدود مهما تشدقتوا ,,,

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