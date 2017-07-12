طوارىء بمطار القاهرة إستعدادا لسفر الحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالناصر أبوالفضل(صدى):

أعلنت سلطات مطار القاهرة، اليوم الأربعاء، حالة الطوارىء إستعدادًا لبدء سفر الحجاج المصريين إلى الأراضى المقدسة 9 أغسطس القادم بعد انتهاء موسم العمرة الإثنين الماضى وبدون مشاكل رغم نقل حوالى 450 ألف معتمر على طائرات مصر للطيران والخطوط السعودية .

وقال ” صفوت مسلم ” رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران: إن الشركة نجحت فى نقل 250 ألف معتمر خلال موسم العمرة الذى انتهى يوم الإثنين الماضى، وذلك بعد تنفيذ مصر للطيران خطة كاملة لسفر وعودة المعتمرين وسيتم مواصلة الإستعدادات لبدء موسم الحج من خلال استقبال طلبات الحج من الأفراد وشركات السياحة والهيئات وحجاج القرعة.

وأكد ” مسلم ” ، علي استمرار العمل فى المكتب حتى 26 أغسطس القادم على أن تبدأ مرحلة سفر الحجاج فى٩ أغسطس المقبل بنقل حجاج القرعة إلى المدينة المنورة، بينما تبدأ مرحلة العودة فى السادس من شهر سبتمبر المقبل بعد أدائهم مناسك الحج .

وصرح الدكتور ” مدحت قنديل ” مدير الحجر الصحى بالمطار ، بدأنا بالفعل الإستعدادات الخاصة ببدء موسم سفر الحجاج، حيث قرر الدكتور ” أحمد عماد الدين ” وزير الصحة تزويد الحجر الصحى بـ 50 طبيبا ومراقبا صحيا وممرضا، لمساعدة العاملين بالحجر الصحى خلال موسم الحج.

وأضاف ” قنديل ” ، أنه تم تزويد الحجر الصحى بكميات كبيرة من الأمصال الطبية اللازمة لتطعيم ضيوف الرحمن فى فترات لا تقل عن 48 ساعة وهذه الأمصال خاصة بالحمى الشوكية والإنفلونزا، وتم تزويد الحجر الصحى بكتيبات توعية طبية يتم توزيعها على الحجاج قبل سفرهم، وسيتم إلقاء محاضرات من كبار المتخصصين فى مجال الحجر الصحى على الحجاج قبل المغادرة لتوعيتهم بشأن عدم إنتقال الأمراض والأوبئة التى قد تنتشر وسط أفواج الحجاج وكيفية التعامل مع أي حالات مرضية خلال أداء المناسك.