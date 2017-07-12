سفير فرنسا بالقاهرة: نقف بجانب مصر في مواجهة الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أكد سفير فرنسا بالقاهرة، ستيفان روماتيه، أن بلاده تقف بجانب مصر في مواجهة الإرهاب، بالإضافة إلى العمل على النهوض بالاقتصاد المصري وتنميته.

وقال السفير الفرنسي – خلال مقابلة مع قناة ” إكسترا نيوز ” اليوم الأربعاء- إنه لابد من تدعيم الشراكة بين البلدين للحفاظ على الأمن القومي ليس أمن مصر وفرنسا فقط ولكن للمنطقة بأكملها، لافتا إلى أنه سيتم تعزز التعاون بين الشباب المصري والفرنسي ورجال الأعمال والفنانين والمبدعين والمثقفين.

وأضاف ستيفان روماتيه: ” هدفنا هو العمل على مواجهة التحديات وحفظ أمن وقوة المنطقة والعمل على تقارب البلدين في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية من خلال استغلال الثقة بين البلدين، حيث إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهتم جدا بتدعيم العلاقات بين فرنسا ومصر ” .