⁠⁠⁠⁠⁠البشير يجمد محادثات العقوبات مع أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

البشير يجمد محادثات العقوبات مع أمريكا
أصدرالرئيس السوداني عمر حسن البشير قرارا ،اليوم الارعاء،بتجميد عمل لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن تخفيف العقوبات حتى 12 أكتوبر،بحسب ما أعلنت وكالة السودان للأنباء الرسمية .
وكانت الولايات المتحدة قد أرجأت أمس الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر قرارا بشأن ما إذا كانت سترفع بشكل نهائي العقوبات المفروضة على السودان بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 8 ساعات
وفقك الله ياسيادة الرئيس ,,
عبدالرحمن سعد[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 7 ساعات
عليه قضايا في محكمة الجنايات الدولية وممنوع من السفر الله يكون بعونه.