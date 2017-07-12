⁠⁠⁠⁠⁠البشير يجمد محادثات العقوبات مع أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

أصدرالرئيس السوداني عمر حسن البشير قرارا ،اليوم الارعاء،بتجميد عمل لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن تخفيف العقوبات حتى 12 أكتوبر،بحسب ما أعلنت وكالة السودان للأنباء الرسمية .

وكانت الولايات المتحدة قد أرجأت أمس الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر قرارا بشأن ما إذا كانت سترفع بشكل نهائي العقوبات المفروضة على السودان بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى.