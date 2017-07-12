 ⁠⁠⁠⁠⁠البشير يجمد محادثات العقوبات مع أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

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⁠⁠⁠⁠⁠البشير يجمد محادثات العقوبات مع أمريكا

⁠⁠⁠⁠⁠البشير يجمد محادثات العقوبات مع أمريكا
الخرطوم(صدى):

أصدرالرئيس السوداني عمر حسن البشير قرارا ،اليوم الارعاء،بتجميد عمل لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن تخفيف العقوبات حتى 12 أكتوبر،بحسب ما أعلنت وكالة السودان للأنباء الرسمية .

وكانت الولايات المتحدة قد أرجأت أمس الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر قرارا بشأن ما إذا كانت سترفع بشكل نهائي العقوبات المفروضة على السودان بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 8 ساعات

وفقك الله ياسيادة الرئيس ,,

[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 7 ساعات

عليه قضايا في محكمة الجنايات الدولية وممنوع من السفر الله يكون بعونه.

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