سمو ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

سمو ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي
اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة مساء اليوم مع معالي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون .
وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تطويرها ، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما .
حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية و معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 8 ساعات
المهم وضحوا للرجال حقيقة الأمور ،، وشيلوا الغشاوة اللي غطوه فيها طراطير قطر ,,
,, استعانوا الطراطير بمشعوذي القذافي ولا استبعد تأثيرهم على الضيف ,,
,, لذا لابد من قراءة القرآن الكريم لتطير شياطينه ويفيق لرشده ,,
النخيش[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 8 ساعات
زيارات فاشله لوزراء خارجيه امريكا والمانيا وبريطانيا وفرنسا كلهم داعمين للارهاب ويريدون تفتيت الدول العربيه واسسو الارهاب ومنظماته من داعش وغيرها وجعلو قطر قي الصوره وهم داعمين من الخلف وعند فضح قطر حاولو التوسط والترميم وكائنهم لاعلاقه لهم بالارهاب وانهم مصلحين قالها الرئيس الجري ترامب ان الحكومه الامريكيه السابقه وكلنتون هم من اسس داعش هل يعقل اكثر من 60 دوله تحالف ضد داعش 400 شخص بسلاح يدوي تعجز عنهم دول التحالف بجميع الاسلحه انكشفت امور بعد وصول ترامب تم تحرير الموصل وطرد الدواعش على اكثر من 100 مركبه وكان بالامكان قاتلهم جميعا بضربه جويه ولكن المخرج يقول لاء بقاء داعش يؤدي لمهمه يريدون استمراراها والعرب ضعفاء لاقرار بيدهم ولاقوه للدفاع عن حقوقهم وعدم استغلالهم للتصادم وموقع للحروب والتفتيت وتدمير اراضيهم وسرقه اموالهم وفيه خفايا لايعلمها الجميع السياسه فكر ومكر ودهاء وملاطفات بالاجتماعات وعمل بالخفاء والذكي من يجيدها وينتصر في النهايه