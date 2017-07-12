مقتل اثنين من ابرز قيادات الانقلابيين في تعز وحجة - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

تلقت الميليشيات الانقلابية صفعتين جديدتين بعد مصرع القيادي الميداني طارق كوكب بتعز وعدد من مرافقيه، مساء امس الثلاثاء، في تجدد المواجهات بين قوات الجيش الوطني اليمني والمليشيا في جبهة الكدحة جنوبي غرب محافظة تعز.

وفي حجة لقي قيادي ميداني يدعى محمد عطية، وثلاثة من مرافقيه مصرعهم بجبهة ميدي شمال غرب البلاد.

و لاتزال المواجهات مستمرة بين قوات الجيش والمليشيا الانقلابية حتى الآن، حققت خلالها قوات الجيش تقدما في عدد من المواقع في التبة الحمراء والتبة السوداء بالكدحة.