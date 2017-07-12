أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة عليا لأصدقاء البيئة - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة عليا لأصدقاء البيئة بالمنطقة، وتشكيل فريق عمل لأعمال اللجنة من ذوي الاختصاص والمهتمين بالبيئة.

وجاء ذلك عقب اجتماع لجنة الزراعة والمراعي الطبيعية بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان وأعضاء اللجنة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المطروحة التي شملت عدداً من المهام التي تعنى بالاحتياج لتوسع أعمال اللجنة، التي تهدف إلى الاهتمام والمحافظة على البيئة عبر التوعية الشاملة بأهمية المحافظة عليها عبر مشاركة المجتمع المحلي والجمعيات المتخصصة والجهات الحكومية لتوحيد الجهود المشتركة بالبيئة.

كما ناقش سموه عدداً من النقاط المرتبطة بالحد من العبث البيئي بجميع أنواعه، موجهًا تشكيل لجنة عليا لأصدقاء البيئة بالمنطقة، وتشكيل فريق عمل لأعمال اللجنة من ذوي الاختصاص والمهتمين بالبيئة.