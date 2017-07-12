⁠⁠⁠⁠⁠الأربش:المرأة ستصل للتمكين الكامل و من لا يشعر بثورة التغيير أعمى - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قالت الكاتبة وعضو الشورى كوثر الاربش ان المرأة السعودية اليوم في قائمة النساء الرياديات، وذلك بالمقارنة بأمها و جدتها، و بالمقارنة بغيرها في العالم هي على الطريق الصحيح.

وأضافت الأربش في تغريدة على حسابها بموقع تويتر ان من يحاولون تصوير حالة المرأة في بلادنا على انها مزرية،يشبهون من يصورون العربي في الغرب على انه بدوي يرعى الابل ، و يجلس على بئر نفط،لافتة الى ان الصورتان كلاهما لا تعكس الواقع.

و اكدت الأربش على ان المرأة ستصل للتمكين الكامل و لكن بطرق الكبار،و ليس بالطرق المراهقة – على حد تعبيرها- مشددة على ان من لا يشعر بالتغيير في البلاد أعمى.