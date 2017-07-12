⁠⁠⁠⁠⁠الأربش:المرأة ستصل للتمكين الكامل و من لا يشعر بثورة التغيير أعمى - صحيفة صدى الالكترونية

الأربش:المرأة ستصل للتمكين الكامل و من لا يشعر بثورة التغيير أعمى
قالت الكاتبة وعضو الشورى كوثر الاربش ان المرأة السعودية اليوم في قائمة النساء الرياديات، وذلك بالمقارنة بأمها و جدتها، و بالمقارنة بغيرها في العالم هي على الطريق الصحيح.
وأضافت الأربش في تغريدة على حسابها بموقع تويتر ان من يحاولون تصوير حالة المرأة في بلادنا على انها مزرية،يشبهون من يصورون العربي في الغرب على انه بدوي يرعى الابل ، و يجلس على بئر نفط،لافتة الى ان الصورتان كلاهما لا تعكس الواقع.
و اكدت الأربش على ان المرأة ستصل للتمكين الكامل و لكن بطرق الكبار،و ليس بالطرق المراهقة – على حد تعبيرها- مشددة على ان من لا يشعر بالتغيير في البلاد أعمى.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 9 ساعات
ياحليلها ذا العجوز
مالحقت تتهنى🤗🤗🤗
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1705 ] نشر منذ 8 ساعات
اما انكم ضخمتم الامر واضفتم كلمة ثورة في العنوان وهذا لم يرد في سرد الخبر وهو بمثابة افتراء عليها وعدم احساس بالمسئولية او انها قالتها فعلا ومجرد ذكر كلمة ثورة في هذا السياق يدعونا للوقوف ضدها وعلى طول الخط ودون ادنى تفكير فمن الافضل اعادة صياغة الخبر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 8 ساعات
صح لسانك ياكوثر ,,
نفرات[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 7 ساعات
يازينك على بطنك
قم بس قم[ عدد التعليقات: 9897 ] نشر منذ 7 ساعات
المرأة ستصل للتمكين الكامل و من لا يشعر بثورة التغيير أعمى ..كل شي جايز وملاحظ بل وتم ..الله يعطينا خير هالحريم ويكفينا شرهم🤗
بنت الديره[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 1 ساعة
الاربش اسم شامي
طيف المطر[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 19 دقيقة
الحمد لله انها متجنسة ولا تمثل السعوديات لكن تمكنت في غير ديرتك والله يكفينا شرك وشر افكارك