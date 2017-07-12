طالب يعثر على رقم وزير الدفاع الأمريكي بالصدفة ويجري معه مقابلة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قادت الصدفة طالبا عبقريا لمقابلة وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، بعدما لمح رقم هاتفه من خلال صورة على الإنترنت لحارس خاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يحمل ملفات في يديه.

واستطاع التلميذ الأمريكي إجراء مقابلة لمدة 45 دقيقة مع ماتيس بعد أن اتصل به باستخدام رقم الهاتف الذي عثر عليه من خلال مقال لصحيفة واشنطن بوست في موقع فيسبوك عن كيث شيلر، حارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يظهر فيه شيلر ماسكا مستندات بإحدى يديه، وظهرت ملحوظة بها رقم الهاتف المنزلي الشخصي لوزير الدفاع الأمريكي.

قرر التلميذ تيدي فيشر تجريب رقم الهاتف والاتصال بوزير الدفاع الأمريكي، غير أن الوزير لم يرد على الهاتف، مما دعا التلميذ لترك رسالة صوتية يسأل فيها عن إمكانية إجراء مقابلة مع الوزير لصالح الصحيفة الخاصة بالمدرسة.

وقال كريس تومبلي، مدرس التلميذ فيشر، في تصريح لصحيفة هافنجتون بوست، نشرته الصحيفة اليوم الأربعاء إن تلميذه لم يكن يتصور أنه سينجح ولكنه الجنرال الأمريكي اتصل بهاتف المدرسة وترك رسالة شخصية للتلميذ فيشر.

وتبين للفريق الصحفي للمدرسة بعد محاولات مع مساعدي الوزير للتثبت من حقيقة موافقة وزير الدفاع الأمريكي على إجراء مقابلة مع الصحفي الصغير أن الجنرال مستعد للتحدث للصحفي الصغير لمدة 15 دقيقة، أضيف إليها فيما بعد 30 دقيقة أخرى.

طرح التلميذ جميع الأسئلة التي أعدها على الوزير، بما في ذلك أسئلة تعد شائكة وتطرق في أسئلته إلى الصراعات في الشرق الأوسط وعلاقة الولايات المتحدة بإيران والحمائية وحلف شمال الأطلسي ” ناتو ” .

وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع الأمريكي نصح التلميذ بالتركيز على دراسة التاريخ، قائلا له: ” مهما فعلت في حياتك الوظيفية، فلن تخطئ إذا بقيت على اهتمامك بالتاريخ ” .

وقال الوزير إنه شخصيا لو كان يعلم ما سيؤول إليه الأمر بالنسبة لمستقبله الوظيفي لاهتم أكثر بالتاريخ “لأنه ليس هناك شيء جديد تحت الشمس حقا باستثناء تقنيات البشر ” .