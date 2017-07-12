منتدى الخبرة يكشف خفافيش الظلام عبر وسائل التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أوضح مؤسس ورئيس منتدى الخبرة السعودي عميد م دكتور احمد بن حسن الشهري، أن تأسيس المنتدى من قبل الضباط المتقاعدين والأكادميين المعنيين بالتحليل السياسي والعسكري والاستراتيجي والاعلامي يأتي مسانداً لوسائل الاعلام في مجال الرد بالحجة والبرهان والدليل والبيان على كل حملات التدليس والكذب التي تهدف للنيل من امن الوطن وضرب لحمته الوطنية التى قامت عليها هذه البلاد المباركة.

وقال العميد الشهري في تصريحات لـ صدى أنه نظراً لأهمية الأمر وشراسة الخصم رأينا نحن المؤسسون لهذا المنتدى ان نوحد جهودنا تحت مظلة واحدة فكان ولادة هذا المنتدى المبارك الذي سيشكل بعون الله وسيلة اعلامية مساندة لوسائل الاعلام السعودي في مجال الرد بالحجة والبرهان والدليل والبيان على كل حملات التدليس والكذب.

و أضاف أن المنتدى يضم نخبة من خبراء وسائل الإعلام الجديدة المتخصصين في الرد على اصحاب الحسابات الوهميه وخفافيش الظلام الذين يبثون الاشاعات والاكاذيب عبر وسائل التواصل الإجتماعي، بدعم ومساندة الشعب السعودي.