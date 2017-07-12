السيسي لوزراء الإعلام العرب: لا تراجع عن موقفنا الرافض لدعم الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء على عدم تراجع مصر عن موقفها الرافض لدعم الإرهاب وتمويله، مشدداً على ضرورة مواجهته بحسم وقوة على المستويات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال فخامته اليوم وزراء الإعلام العرب المشاركين في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية، وذلك بحضور عدد من سفراء الدول العربية بالقاهرة، ووزير الثقافة والإعلام عواد العواد.

ونوه السيسي خلال اللقاء الى أهمية الدور الهام الذي يقوم به الإعلام في تشكيل الوعي الحقيقي للشعوب العربية بما يواجه الدول العربية من تحديات وتهديدات، لاسيما في ضوء الظروف الإقليمية غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة، وانتشار خطر الإرهاب وتهديد كيان الدولة الوطنية ذاته.

كما أكد الرئيس المصري أن مصر تحرص كمبدأ ثابت في سياستها الخارجية على عدم التدخل في شئون الدول وعلى عدم التآمر أو الإضرار بأحد وخاصة من دول جوارها، مشدداً على أن سياسة مصر مستقلة، وتقوم على مجموعة من القيم والمبادئ النبيلة في زمن طغت فيه حسابات المصالح الضيقة فوق الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية.

من جانبهم أعرب وزراء الإعلام العرب، عن تقديرهم الكبير لمصر حكومة وشعباً وما تبذله من تضحيات جسام في مواجهة الإرهاب.

كما أكد السادة الوزراء أن هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الإعلام العربي خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية، وقدموا عدة مقترحات لتطوير العمل الإعلامي على المستوى العربي من بينها تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي العربي بحيث تتم مراعاة الضوابط المهنية والأخلاقية في العمل الإعلامي، وكذلك تشكيل لجنة وزارية مصغرة من وزراء الإعلام العرب لتفعيل الاستراتيجية الإعلامية لمواجهة الإرهاب.