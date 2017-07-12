اتلتيكو مدريد يتوصل لإتفاق مع فيتولو - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

توصل أتلتيكو مدريد إلى اتفاق مع فيكتور ماتشين بيريز ” فيتولو ” لضمه بعقد يمتد للمواسم الخمسة المقبلة، بعدما فسخ الدولي الإسباني عقده مع نادي إشبيلية، حسبما أعلن نادي العاصمة الإسبانية عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء.

وأكد أتلتيكو في بيان أنه ” نتيجة لعقوبة فيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) التي تمنع النادي من تسجيل لاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، سيخوض اللاعب النصف الأول من الموسم في لاس بالماس، وسينضم لنا اعتباراً من الأول من يناير 2018، وقع الإسباني ارتباطه بنادينا حتى 30 يونيو 2022 ” .