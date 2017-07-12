سان مارتن يتسلم 3 دفعات من الاتحاد - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

سددت إدارة الاتحاد 3 دفعات مستحقة للمحترف الروماني السابق بصفوف الفريق الكروي الأول لويسيان سان مارتن تبلغ 90 ألف دولار ما يوازي (337.500) ألف ريال من إجمالي المبالغ المتأخرة للاعب والبالغة 850 ألف ريال،وفقاً للإتفاق مع اللاعب.

وتسعى إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي الى التخلص من ملف مطالبات مارتن إلى الأبد على غرار ما قامت به أمس الأول بدفع مستحقات المدرب الأورغوياني فريسيري كاملة والتي كانت ستكبد النادي حسم 6 نقاط من رصيد الفريق الكروي الأول في دوري جميل الموسم المقبل 2017-2018م.