فتاه تكتشف خيانة حبيبها بأحتفاله بولادة طفلته السرية بالفيس بوك - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أكتشفت فتاة خيانة حبيبها لها ، حيث رأت صورة له على فيسبوك قيل إنه ظهر فيها وهو يحتفل بولادة طفلته السرية مع عشيقته.

وقالت السيدة انطونيا تشين، 50 عاماً، إنها رأت صورة حبيبها السابق ناثان ويلموت عندما قام أحد الأصدقاء بعرض الصورة عليها، إذ ظهر فيها الرجل من غرفة الولادة في المستشفى.

وبحسب المحكمة، فقد ذهبت السيدة انطوانيا لمواجهة حبيبها ويلموت في مرآب السيارات الخاص به في ساوثوفر، سومرست، إلا أنها رأت امرأة أخرى في المكان فركلت الشاحنة الصغيرة.

والملفت هو السيدة تشين، التي اضطرت أن تدفع نحو 65 دولاراً أميركياً كتعويضٍ عن الضرر الجنائي، أصرت على أنها سوف تفعل هذا الأمر مرة جديدة، وأن السيد ويلموت نال ما يستحقه.