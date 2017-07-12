أفغانستان: المخابرات تُحبط هجومًا منسقًا لشبكة حقاني - صحيفة صدى الالكترونية

كابل(صدى):

أحبطت المخابرات الأفغانية مؤامرة لشبكة ” حقاني ” الإرهابية لتنفيذ هجوم منسق بمدينة جارديز، عاصمة إقليم باكتيا جنوب شرق البلاد، وفق ما أوردت وكالة “ خاما برس ” الأفغانية، الأربعاء.

وذكرت مديرية الأمن الوطني، المخابرات الأفغانية، في بيان أنها اعتقلت ثمانية متمردين، على صلة بالمؤامرة.وأضاف البيان أن المتهمين اعتقلوا في عملية شنتها المخابرات، قرب مدينة غارديز.

واعترف المعتقلون بأنهم أرسلوا إلى غارديز من قبل إثنين من قادة شبكة حقاني، غازي وجهاد، اللذان يقيمان في الجانب الآخر من خط دوراند، ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة على التقرير.

يأتي ذلك فيما يصر مسؤولون أفغان منذ فترة طويلة، على أن مجالس قيادة طالبان، وشبكة حقاني الإرهابية سيئة السمعة تتمركز في مدينتي بيشاور، وكويتا، وأجزاء أخرى من باكستان، بعد خط دوراند، حيث يخططون وينسقون الهجمات في أفغانستان.