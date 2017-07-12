نائب رئيس لجان الفعاليات: خيارات متعددة امام السائح في المندق - صحيفة صدى الالكترونية

ابراهيم الزهراني(صدى):

عقد محافظ المندق صالح بن محمد القلطي صباح اليوم اجتماعا موسعا بصالة الاجتماعات بالمحافظة مع رؤساء المراكز ولجان صيف المندق ٣٨ وذلك لتقييم العمل في المهرجان خلال الفترة الماضية .

ودراسة السلبيات ومعالجتها حيث رحب في بداية اللقاء بالحضور مشيرا الى مواصلة العطاء لتحقيق الأهداف وتطلعات سمو امير منطقة الباحة في خدمة زائري محافظة المندق وتقديم كافة الخدمات لهم مقدما شكره للجهات المشاركة في مهرجان صيف المندق مثنيا على الدور الكبير الذي تقدمه بلدية المندق ممثلة في رئيسها المهندس سعيد بن غرم الله وطاقم العمل الذي عمل خلال إجازة العيد.

وكذلك مشيدا بدور الجهات الأمنية بالمحافظة ، بعد ذلك استعرض ابرز النقاط والملاحظات التي رصدت من خلال لجان المتابعة ووضع المعالجات والحلول لها ثم استمع لعرض تقارير رؤساء اللجان والمتضمنة ما تم انجازه مسبقا وخطط العمل والخطط البديلة التي تكفل استمرارية العمل وفق الجدول المعد للفعاليات والمعتمد من مقام إمارة منطقة الباحة مشددا على المتابعة الدائمة والمستمرة لكافة الفعاليات التي تقام في كامل جغرافية محافظة المندق وتلمس احتياجات الزوار لهذه المحافظة ، وخرج هذا الاجتماع بعدد من التوصيات القابلة للتنفيذ على وجه السرعة .

من جانبه أوضح المهندس سعيد غرم الله رئيس بلدية المندق نائب المشرف العام على فعاليات صيف المندق أن كافة اللجان العاملة في صيف المندق ٣٨ تبذل جهودها على مدار الساعة لتقديم الخدمة لزائري محافظة المندق وأن الخيارات متعددة ومتاحة أمامهم على مستوى الفعاليات المقدمة أو على مستوى الوجهات والحدائق والمتنزهات وأضاف أن بلدية المندق نجحت في تهيئة ما يقارب ثمان حدائق في المحافظة بالاضافة الى السدود والساحات الشبابية في كلا من برحرح والحلاة وبلخزمر .

وأشار الزهراني الى ان بلدية المندق لديها فرقة طوارىء تعمل على مدار الساعة للتعامل مع اي طلب فيما يخدم اهالي المحافظة وزوارها مشيدا بالدور الكبير الذي تبذله الجهات الحكومية والاهلية بمحافظة المندق .