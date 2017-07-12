نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل محافظ الأحساء - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم الاربعاء، لسمو محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، بمكتب سموه بديوان الإمارة .

وقال نائب أمير المنطقة، إن محافظة الأحساء تحظي برعاية كريمة من لدن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده – حفظهما الله – .

وعبّر سمو محافظ الأحساء من جهته عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على ما لمسه من سموه من اهتمام بمشروعات التنمية في محافظة الأحساء ، وتوفير كل ما يخدم أهالي المحافظة .

كما أشاد سمو محافظ الأحساء بالعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ، مثمناً سموه حرص سمو أمير المنطقة وسمو نائبه على تقديم كل ما يخدم أهالي المنطقة الشرقية .