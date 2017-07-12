محافظ الحجرة يجتمع بمدراء الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز - صحيفة صدى الالكترونية

ابراهيم الزهراني(صدى):

عقد محافظ الحجرة الدكتور فيحان بن حمود العتيبي صباح يوم الأربعاء الموافق 1438/10/18 بصالة الاجتماعات بالمحافظة وبحضور وكيل المحافظة علي عيسى الزهراني أجتماعاً بمدراء الإدارات الحكومية الامنية والخدمية ورؤساء المراكز بالمحافظة ومدير فرع الزراعة بمحافظة قلوة احمد علي آل عمر .

بدأ الاجتماع بكلمة لمحافظ الحجرة رحب فيها بالجميع ورفع من خلالها شكره لسمو أمير منطقة الباحة حفظه الله ولوكيل الإمارة على ماقدماه للمنطقة ومحافظاتها على وجه العموم الحجرة على وجه الخصوص .

كما تم إطلاع المجتمعين على جهود الإمارة المتواصلة لإنهاء موضوع مستشفى الحجرة وأهتمام سمو الأمير بذالك ومتابعة وكيل الإمارة.

بعد ذلك تم مناقشة ماتضمنه جدول الأعمال من مشاريع وخدمات لدى جميع الجهات الحكومية والخدمية وأكد المحافظ على ضرورة التعاون مع لجنة التعديات لمنع الإعتداء على الآراضي العامة ورفع تقارير مفصلة دورية عن ذالك .

عقب ذلك مداخلات من بعض المدراء ورؤساء المراكز تفاعل معها الجميع .

وفي نهاية الاجتماع وجه العتيبي شكره للجميع وحثهم على بذل المزيد وتقديم أي مقترحات أو آراء تسهم في رقي المحافظة وتخدم أبناءها في شتُى المجالات.