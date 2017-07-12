أرباح النصف الأول بمصرف الراجحي تتضاعف 100% - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

وافق مجلس إدارة مصرف الراجحي على توصية بتوزيع أرباح نقدية قدرها 2438 مليون ريال على مساهمي المصرف عن النصف الأول من السنة المالية الجارية 2017 .

و تكون بذلك حصة السهم الواحد 1.5 ريال تمثل 15% من القيمة الاسمية للسهم، وذلك في مقابل توزيعات قدرها 1219 مليون ريال للنصف الأول من العام الماضي ( 75 هللة للسهم) وبنسبة ارتفاع بلغت 100%.

و ستكون أحقية توزيع الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية ( تداول) بنهاية تداول يوم 18 / 7 / 2017، فيما سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقا.

ويأتي هذا الانجاز تحقيقا لتطلعات المساهمين، وتأكيدا على المركز المالي القوي للمصرف الذي يواصل النمو ويعكس قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي، إضافة إلى أن انه يترجم النجاحات التي يحققها المصرف في خدمة عملاءه بأفضل الخدمات وأحدث التقنيات.