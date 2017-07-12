وزير خارجية تونس يقوم بأول زيارة له للصين الأسبوع المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي سيقوم بزيارة للصين الأسبوع المقبل خلال الفترة من 17 حتى 21 يوليو بناء علي دعوة من نظيره الصيني وانغ يى.

وأشاد المتحدث باسم الوزارة قنغ شوانغ في بيان رسمي بما تتمتع به العلاقات الصينية التونسية من نمو صحي ومستقر منذ إقامتها قبل 53 عاما مضت.

وأكد تأييد الصين للجهود التي تبذلها تونس لحماية استقرارها الوطني وتعزيز تنميتها، معربا عن استعداد الصين للعمل معها لتعميق الثقة السياسية المتبادلة، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، والدفع بالنمو المطرد للعلاقات الثنائية.

وأشار قنغ إلى أن هذه ستكون أول زيارة يقوم بها الجهيناوى للصين منذ توليه مهام منصبه، واصفا هذه الخطوة بالهامة بالنسبة لكلا البلدين، حيث سيجتمع الوزير التونسي خلال رحلته مع القادة الصينيين، ويجرى محادثات مع وانغ.

وقال المتحدث إن الجانبين سيتبادلان وجهات النظر المتعمقة حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، معربا عن أمله في أن تسفر الزيارة عن توطيد التوافق، وتعميق التعاون، وتعزيز الصداقة بين البلدين.