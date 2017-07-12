سوق الأسهم تنهي جلستها باللون الأخضر وقيم التداول 3 مليارات ريال - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أغلق مؤشر السوق السعودي جلسته اليوم الأربعاء، باللون الأخضر بنسبة 0.84% ، عند مستوى 7306 نقطة، وقيم التداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

جاء ذلك بحسب ما نشره موقع شركة DirectFN KSA عبر صفحتها الرسمية على ” تويتر “ ، مشيرة إلى إغلاق السوق_الموازي على ارتفاع كاسباً 13 نقطة عند مستوى 3642، وقيم التداولات تجاوزت 9 ملايين ريال.

فيما سجل سهم “ الأبحاث والتسويق ” في بداية جلسة اليوم مكاسب بأكثر من 9 % ووصل إلى 54 ريالا .

وأغلق سهما “ مصرف الراجحي ” و ” سابك ” على ارتفاع بأقل من 1 % عند 65.31 ريال و101.48 ريال على التوالي.

وارتفع سهم “اللجين” بالنسبة القصوى عند 25.59 ريال، مواصلا صعوده لثالث جلسة على التوالي، وأنهت أسهم “ السعودي الفرنسي ” و ” الأول ” و ” استثمار ” و ” التصنيع ” و ” نماء ” و ” الأنابيب السعودية ” تداولاتها على ارتفاع بين الـ3 و7 %.

وأغلق سهم “ العثيم ” على ارتفاع بنحو 3 % عند 120.09 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ إدراجه في السوق.

في حين، ضغطت عمليات جني الأرباح على سهم “الأبحاث والتسويق” بعد مكاسبه الكبيرة في الجلسات الأخيرة، وأغلق على تراجع بالنسبة القصوى عند 44.25 ريال، نقلا عن ” أرقام “ .