ولد الشيخ: الحل السياسي وحده كفيل بحل أزمة اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

كشف المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن أن ” الوضع يزداد مأساوية في اليمن ” ، مشيراً إلى ان “القصف العشوائي على تعز رفع أعداد الضحايا ” .

وخلال تقديمه إحاطة لمجلس الأمن عن الوضع في اليمن، لفت ولد الشيخ إلى أنه ” في حزيران تعرضت سفينة للاستهداف وذلك غير مقبول والحالة الإنسانية في اليمن مروعة و20 مليون شخص يتأثرون بأزمة متعددة الوجوه في اليمن ” ، مشيراً إلى أن ” عشرات من الطواقم الطبية لم يحصلوا على رواتبهم ” .

ودعا الدول الى ” الاقتداء بالسعودية في تقديم المساعدات ” ، مؤكداً أنه “من الضروري تحسين عمل الدولة والخدمات في اليمن ” ، معتبراَ أن “الحل السياسي وحده كفيل بحل أزمة اليمن.