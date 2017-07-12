المقاطعة تدفع قطر لإنهاء ربط عملتها بالدولار - صحيفة صدى الالكترونية

المقاطعة تدفع قطر لإنهاء ربط عملتها بالدولار
بدأت تأثيرات أزمة قطع العلاقات مع قطر تتفاقم على عدة أصعدة مع دخولها شهرها الثاني، خصوصاً في ما يتعلق بالأسواق المالية وسعر صرف العملة.
و في السياق قال ” كوميرز بنك ” الألماني، إن استمرار مقاطعة قطر قد يدفعها للتخلي عن ربط عملتها بالدولار الأميركي، من أجل مواجهة الضغوط، التي تتمثل بضرورة تدخل البنك المركزي القطري باستمرار، تجاه ضغط الاستهلاك وبالتالي سيفقد باستمرار احتياطيات العملة الأجنبية.
وأكد البنك الالماني أن عزلة قطر تعني أن البلد لا يستطيع إلا استخدام المياه الاقليمية الإيرانية لنقل الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي سيؤثر على أداء الصادرات.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 10 ساعات
حالتهم حاله وبس ,,
قم بس قم[ عدد التعليقات: 9897 ] نشر منذ 10 ساعات
الى الاردء انشاءالله
قتيل الرمش[ عدد التعليقات: 514 ] نشر منذ 8 ساعات
اصلا قطر حالتهم حاله من قبل الحصار فما بالك بعد الحصار ما اقول الا الله يكون في عون الشعب القطري اما حكومتهم الخاينه تستاهل اللي يجيها … تحياتي
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 7 ساعات
والقادم مذهل يادويلة قطر
رحمك الله يافيصل تشوف جزى المعروف
احمد عقاب الراشدي الدوسري[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 7 ساعات
لو ايران تقطع العلاقة مع قطر والله اسبوعين ويسقط تميم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11285 ] نشر منذ 7 ساعات
لا يمكن تقطع ايران علاقتها مع قطر بالعكس هذه المشكله تعتبرها ايران وتركيا فرصه ذهبيه تستفيد منها ماديا
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 6 ساعات
طيب يقدر يحول دراهمهم كلها رورو ولا دورار ويفتك من المشاكل وش الله حاده يخلي القطريين يستخدمون عمله ديرته قطري
المهم وش عنده من الذهب هذا الي ماينلعب فيه اذكر الله يرحمها زوجتي ويدخلها الجنة ولا يجمعني فيها يوم من الأيام يوم توفت طلع قيمة ذهبها الي عندها ثمن الاف وتسعة وثلاثين ريال ويوم انها شاريتهم بخمس الاف وثلاثمية يعني جا مربح حول ألفين ريال
هذي التجارة لا تقولون دراهم وسيارات
عبدالرحمن الشهراني[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 5 ساعات
انت انسان مادي ليش ماتصدقت بالذهب
عن المرحومه
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 541 ] نشر منذ 5 ساعات
كم يوم وتشوفوا اهل قطر يصيحوا …
روزا[ عدد التعليقات: 1168 ] نشر منذ 5 ساعات
جعلك الضيم ياشايب بروحه
تسيف تبلع ذهب المرحومه وانت ماتبيها
جعلك ماتهنى بهن
الواقع[ عدد التعليقات: 4706 ] نشر منذ 5 ساعات
١٠٠٠ريال في قطر أصبحت قيمته بالسعودي ٧٠ ريال من ناحية القيمة الشرائية والقادم اسوى
ا[ عدد التعليقات: 1619 ] نشر منذ 1 ساعة
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