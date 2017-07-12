المقاطعة تدفع قطر لإنهاء ربط عملتها بالدولار - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

بدأت تأثيرات أزمة قطع العلاقات مع قطر تتفاقم على عدة أصعدة مع دخولها شهرها الثاني، خصوصاً في ما يتعلق بالأسواق المالية وسعر صرف العملة.

و في السياق قال ” كوميرز بنك ” الألماني، إن استمرار مقاطعة قطر قد يدفعها للتخلي عن ربط عملتها بالدولار الأميركي، من أجل مواجهة الضغوط، التي تتمثل بضرورة تدخل البنك المركزي القطري باستمرار، تجاه ضغط الاستهلاك وبالتالي سيفقد باستمرار احتياطيات العملة الأجنبية.

وأكد البنك الالماني أن عزلة قطر تعني أن البلد لا يستطيع إلا استخدام المياه الاقليمية الإيرانية لنقل الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي سيؤثر على أداء الصادرات.