روحاني: العقوبات لم تمنعنا من تمويل الحرب في العراق و سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن العقوبات المفروضة على بلاده بسبب برنامجها النووي لم تمنع من الانفاق المالي، و العسكري في كل من العراق وسوريا.

وأكد روحاني في كلمة له في مهرجان بطهران، أمس الثلاثاء، على أن إيران لم تضح بالجنود التي أرسلتهم للعراق وسوريا فحسب، بل أنفقت المال والسلاح أيضاً”.

وبرر روحاني هذا الإنفاق بحجة ” مكافحة الإرهاب ” الذي خلفه تنظيم ” داعش ” في هذين البلدين، لكن المسؤولين الإيرانيين أقروا دوماً بأن التدخل الإيراني في سوريا والعراق كان بهدف توسيع نفوذ نظام ولاية الفقيه وقد سبق ظهور التنظيم المتطرف في كلا البلدين بسنوات.