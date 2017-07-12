روحاني: العقوبات لم تمنعنا من تمويل الحرب في العراق و سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

روحاني: العقوبات لم تمنعنا من تمويل الحرب في العراق و سوريا
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن العقوبات المفروضة على بلاده بسبب برنامجها النووي لم تمنع من الانفاق المالي، و العسكري في كل من العراق وسوريا.
وأكد روحاني في كلمة له في مهرجان بطهران، أمس الثلاثاء، على أن إيران لم تضح بالجنود التي أرسلتهم للعراق وسوريا فحسب، بل أنفقت المال والسلاح أيضاً”.
وبرر روحاني هذا الإنفاق بحجة ” مكافحة الإرهاب ” الذي خلفه تنظيم ” داعش ” في هذين البلدين، لكن المسؤولين الإيرانيين أقروا دوماً بأن التدخل الإيراني في سوريا والعراق كان بهدف توسيع نفوذ نظام ولاية الفقيه وقد سبق ظهور التنظيم المتطرف في كلا البلدين بسنوات.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 10 ساعات
الي مايردعه الخوف والحياء من الله
مابيردعه شي فالدنيا
الا المشعاب.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 9 ساعات
*📚 قصيدة مرعبة قيلت قبل ٧٠٠ عام لابن خويلد بن سعود الصليمي الهذلي.. كتبها سنة ٧٤٥ هجرية ، هنا ذكر اسم داعش ب دائش*
تعيشونَ دهراً ترونَٓ الرِّيَبْ
ولا يدفعُ المرءُ هَولَ الخُطَبْ
ويستَعمِرُ الشآمَ سفَّاحُها
ويجني رؤوسَ الورى كالعنبْ
ويبقى بها خمسةٌ كامله
سنينا طوالا يجُزُّ العربْ
وآهٍ على موصلي والعراق
يجيءُ ظلامٌ شديدُ الرَّهَبْ
ويفترقُ الناسُ فيهِ افتراق
كموجٍ تلاطمَ ثُمَّ اضطربْ
ويخرجُ “دائشُ” من بينهم
ليقلبهم وهْوَ فيها انقلبْ
ويقتلُ منهم مِئاتُ المِئات
وضيعا حقيرا رفيعَ النسبْ
وتغرقكم فتنَةٌ جامِعه
فتأكُلُكُم مثل نارِ الحطبْ
وترمي اليهودُ عليكم سهام
من النارِ فيها شديدُالعطبْ
وتنحركم مثل نحرِ النعاجْ
وانتم جلوسٌ فيالَ العجبْ
وكسرى من الشرق يأتي لكم
وقد كاد كيدا شديد الغضب
هو الرأسُ والسمُّ في ِشدقِهِ
وينبعهُ الموتُ مثلُ الذَّنَبْ
ويزداد فيكم سواد السنين
تهيمون وسط الغنا والطربْ
وفيكم سَيَكثُرُ نسلُ البنات
ويحلقُ كلُّ الذكور الشَّنَبْ
فلله نبرأُ من وقتكم
ولله نبرأُ منكم عرب
👆👆
*شوفوا اﻷبيات تخوف..😓*
*تحكي حالنا اليوم*
*ﻻ إله إﻻ الله.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 5 ساعات
أجل ثيران لم تضح بالجنود فحسب، بل أنفقت المال والسلاح أيضًا.
الله ياخذ روحك عامل لي فيها «حنين» وراعي فزعات ، وأنت ويش يخصك ف العراق و سوريا ?🤔
ثيران ماتهرول عبث الله يمحاكم من ع وجه البسيطة.