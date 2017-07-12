ثلاث وديات في معسكر الهلال بالنمسا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

اعلن المركز الاعلامي بنادي الهلال عن خوض الفريق لثلاث مباريات ودية خلال المعسكر الاعدادي المقام في النمسا في الوقت الحالي .

وتقرر ان يواجه ” سبيتال النمساوي ” في اولى المباريات يوم الجمعة القادم ، وبعدها باربعة ايام سيلاقي فريق ” بينفيتيو الايطالي ” يوم الثلاثاء القادم ، وسيختتم معسكره بمواجهة ” ايتميز التركي ” يوم الاحد 30 من شهر يوليو الحالي قبيل العودة الى الرياض يوم الاثنين في 31 من الشهر ذاته .