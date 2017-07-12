الملكة رانيا تتوعد قاتل الطفل السوري - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

كتبت الملكة رانيا العبد الله عقيلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية أمس الثلاثاء على تويتر تغريدة عبرت فيها عن غضبها من حادث مقتل طفل سوري في عمان.

وقالت الملكة رانيا في التغريدة ” الأردن كله حزين وغاضب على الجريمة البشعة التي راح ضحيتها طفل سوري بريء ” .

وجاء ذلك بعد عثور السلطات الأمنية على الطفل مقتولا داخل بيت مهجور في أحد أحياء العاصمة.

وأضافت الملكة ” لن نسمح للنفوس المريضة بانتهاك الطفولة ” .

ويذكر أن قوات الأمن الأردنية قد ألقت القبض على مرتكب الجريمة، وقالت في بيان إن العاملين في إدارة البحث الجنائي تمكنوا بالتعاون مع المختبر الجنائي وشرطة وسط عمان، من القبض على مرتكب الجريمة.

وبحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الأردنية وذكرت المصادر أن المحققين وجدوا على جسد الطفل علامات عنف مع وجود جرح قطعي على منطقة الرقبة أدى لوفاته كما وجد المحققين علامات تشير إلى احتمالية الاعتداء عليه جنسيا قبل قتله .