إتلاف 76 ألف طبق بيض غير صالح للاستهلاك الآدمي بالشرورة - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

أتلفت بلدية محافظة شرورة، أمس، 76 ألف طبق بيض غير صالح للاستهلاك، وذلك في إطار جولاتها الرقابية على المحال التجارية بالمحافظة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية بها.

وأكدت بلدية المحافظة مواصلة الفرق الرقابية جولاتها على جميع المحال التجارية والمستودعات الغذائية للتأكد من تقيدها بالاشتراطات الصحية والبلدية.