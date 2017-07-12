إتلاف 76 ألف طبق بيض غير صالح للاستهلاك الآدمي بالشرورة - صحيفة صدى الالكترونية

إتلاف 76 ألف طبق بيض غير صالح للاستهلاك الآدمي بالشرورة
أتلفت بلدية محافظة شرورة، أمس، 76 ألف طبق بيض غير صالح للاستهلاك، وذلك في إطار جولاتها الرقابية على المحال التجارية بالمحافظة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية بها.
وأكدت بلدية المحافظة مواصلة الفرق الرقابية جولاتها على جميع المحال التجارية والمستودعات الغذائية للتأكد من تقيدها بالاشتراطات الصحية والبلدية.
بدر[ عدد التعليقات: 284 ] نشر منذ 10 ساعات
ما اسم الشركة لنتجنب مضار منتوجاتهم
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 5 ساعات
إتلاف 76 ألف طبق بيض🐓😢 ,, أهم شششئ إتلاف ي راشد مو زي عبد العزيز إعدام – «مُجرم»😂😂😜