إسكات مندوب قطر بالقوة لمحاولته التعقيب على العواد في اجتماع القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

إسكات مندوب قطر بالقوة لمحاولته التعقيب على العواد في اجتماع القاهرة
حاول سفير قطر السابق في القاهرة، والمندوب الدائم لجامعة الدول العربية سيف بن مقدم البوعينين، اختلاق أزمة تمنع استمرار فعاليات أعمال الدورة الـ48 لمجلس وزراء الإعلام من الاستمرار.
ورفض رئيس أعمال الدورة الـ48 لمجلس وزراء الإعلام برئاسة تونس التعليق على كلمة وزير الثقافة والإعلام عواد العواد والتي هاجم خلالها الإعلام القطري، قائلا إن الجزيرة هي قناة تطبيل لقطر وهجوم على الآخرين، متابعًا: «لا يمكن أن تنجح جهود مكافحة الإرهاب وبيننا من يدعو له ويرعاه معرضًا أمننا وأمن منطقتنا والعالم للخطر».
وحاول مندوب قطر في الاجتماع أن يعلق سريعًا عما قاله ممثل السعودية، وقبل أن تنتقل الكلمة لوزير إعلام السودان، إلا أن رئيس الدورة رفض هذا مطالبًا منه الالتزام بترتيب الكلمات المتفق عليه.
وقال رئيس الدورة له: «أخذت حظك في الكلمة وهناك ترتيب للكلمات، وأي تدخلات ستكون بعد انتهاء كلمات الوزراء»، ليقاطعه السفير القطري قائلً :«من حقي أن أتدخل، ميصحش سيدي الرئيس».
على النهج #الإيراني
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شاهد مندوب #النظام_القطري_الإرهابي في اجتماع وزراء إعلام #العرب يحاول افتعال أزمة ..ورئيس الاجتماع #يسكته عن الحديث. pic.twitter.com/C1eOzZqqnE
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) July 12, 2017
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 11 ساعة
هم من رضوا لنفوسهم بالمذلة
والأحراج الحقيقي هو تصريحات تميم لأنها نشرت على شريط القنوات قبل الرجوع للسلطة
والتغريدات ايضآ.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 11 ساعة
قضبوه الباب ,, مادامه غبي وفوضجي ,,
سبع الليل[ عدد التعليقات: 890 ] نشر منذ 11 ساعة
همجي غوغاىي عميل قرد مندوب اماره قطر العميله المتامره اطردوه مع الباب او حذفوه مع الدريشه لايستحق الاحترام اماره قطر المتامره لاتستحق مسمى دوله بل اسمهاء المفروض (حمام الخليج) اعزكم الله ايه القراء.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 10 ساعات
روح شف لك بار وهايط فيه ، وخل عنك اجتماعات الكبار ,,
,, ماانت من اهلها ,,
قم بس قم[ عدد التعليقات: 9897 ] نشر منذ 9 ساعات
سوف يسجلها التاريخ
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11285 ] نشر منذ 7 ساعات
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ورطت نفسها قطر في شي اكبر منها وكل يوم تأخذ صفعه على الوجهه
ابو صالح[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 5 ساعات
قطر وتركيا والاخوان المسلمين حلفاء في دعم الارهاب وتحريش الشعوب وثورات الربيع العربي
الواقع[ عدد التعليقات: 4706 ] نشر منذ 5 ساعات
اطردوهم من الجامعة العربية عملاء المجوس وتركيا لا يتشرف بهم لا الزمان ولا المكان وحكومة قطر بعيدة عن الصدق والرجولة