إسكات مندوب قطر بالقوة لمحاولته التعقيب على العواد في اجتماع القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

حاول سفير قطر السابق في القاهرة، والمندوب الدائم لجامعة الدول العربية سيف بن مقدم البوعينين، اختلاق أزمة تمنع استمرار فعاليات أعمال الدورة الـ48 لمجلس وزراء الإعلام من الاستمرار.

ورفض رئيس أعمال الدورة الـ48 لمجلس وزراء الإعلام برئاسة تونس التعليق على كلمة وزير الثقافة والإعلام عواد العواد والتي هاجم خلالها الإعلام القطري، قائلا إن الجزيرة هي قناة تطبيل لقطر وهجوم على الآخرين، متابعًا: «لا يمكن أن تنجح جهود مكافحة الإرهاب وبيننا من يدعو له ويرعاه معرضًا أمننا وأمن منطقتنا والعالم للخطر».

وحاول مندوب قطر في الاجتماع أن يعلق سريعًا عما قاله ممثل السعودية، وقبل أن تنتقل الكلمة لوزير إعلام السودان، إلا أن رئيس الدورة رفض هذا مطالبًا منه الالتزام بترتيب الكلمات المتفق عليه.

وقال رئيس الدورة له: «أخذت حظك في الكلمة وهناك ترتيب للكلمات، وأي تدخلات ستكون بعد انتهاء كلمات الوزراء»، ليقاطعه السفير القطري قائلً :«من حقي أن أتدخل، ميصحش سيدي الرئيس».