الشباب يواصل تدريباته ويواجه بربيرام التشيكي الجمعة - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

واصل الفريق الأول بنادي الشباب، تحضيراته يوم الأربعاء، لليوم الـ 14 خلال معسكره الإعدادي في مدينة ” ويرفنتوينغ ” بالنمسا وشهدت تدريبات الفترة الصباحية، تركيز الجهاز الفني بقيادة سامي الجابر، على تعزيز النواحي اللياقية للاعبين.

وأخضع مدرب اللياقة الأرجنتيني اخوان ألفانو لاعبيه، إلى عدد من التدريبات، فيما واصل حراس المرمى تدريباتهم الخاصة مع المدرب مارلون بيرسفور وشهد المران مشاركة لاعب الفريق محمد سالم، الذي التحق بالبعثة مساء الثلاثاء.

ويخوض الفريق ثاني مبارياته الودية، حين يواجه ” بربيرام ” التشيكي، مساء الجمعة المقبل، في السادسة مساءً بتوقيت النمسا.