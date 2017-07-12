أوكرانية: قوة دوري جميل تدفع غارماش للانتقال إلى الأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

قالت تقارير صحفية، إن الأوكراني دينيس غارماش، لاعب خط وسط فريق دينامو كييف، يتطلع للانتقال إلى صفوف الأهلي واللعب مع مواطنه سيرجي ريبروف.

وأوضحت صحيفة ” depo ” الأوكرانية أن غارماش معجب للغاية بقوة المنافسة بين فرق دوري جميل للمحترفين، على العكس منها في الدوري الأوكراني.

وأشارت إلى أن غارماش لا يشعر بأي منافسة في أوكرانيا، ووجد مللاً من سيطرة دينامو كييف بشكل تام على مباريات الفريق أمام منافسيه الضعفاء من وجهة نظره، في البطولات المحلية في السنوات الأخيرة.

وأضافت أن دوري جميل يشهد تنافس مستمر وبطل جديد كل عام في مواسمه الأخيرة، كما أن فرق المربع الذهبي لا يختلف مستوى كل منها عن الآخر بدرجة كبيرة، ما يدفع دينيس للموافقة على عرض الأهلي.

كذلك فإن وصول الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، قد يكون سبباً آخر يدفع غارماش للانتقال إلى الفريق بحسب ما ذكرته الصحيفة ذاتها.

يذكر أن الصحف الأوكرانية أكدت في وقت سابق، رغبة سيرجي ريبروف، المدير الفني للأهلي، في تدعيم مركز خط وسط فريقه بالتعاقد مع غارماش البالغ من العمر 27 عاماً.