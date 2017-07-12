سجال حول اتهام المرأة المتعطرة بالزنا - صحيفة صدى الالكترونية

سجال حول اتهام المرأة المتعطرة بالزنا
أثارت تغريدة لداعية سعودي حالة من السجال على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” حيث عبر الكثير عن إعتراضهم لآراء الداعية .
وجه داعية سعودي انتقادات لبعض الدعاة ممن يحظرون على المرأة التطيب بالعطر، ويحكمون عليها بالزنا إذا اشتم رائحة عطرها رجل أجنبي.
وقال الكاتب والداعية عبدالعزيز الموسى،في تغريدته على” تويتر ” لا أظن أن الإسلام الذي يدعو للجمال والزينة، يحكم على امرأة شريفة بالزنا بسبب رائحة عطر اشتمها الرجال نحن بحاجة لتصحيح موروثاتنا ” .
وعلق الإعلامي رائد الفراج بالقول إن ” الدين أوامر ونواه مُسلم بها ولا ينبغي تطويع النصوص التي جاءت عن الله ورسوله على حسب عقولنا وأهوائنا الشخصية .
وطالب مدون يدعى هادي، الكاتب بالتراجع عن آرائه؛قائلاً ” اتق الله يا شيخ ولا تفتح أبوابا مغلقة بحجة أن عقلك لم يقتنع بقاعدة شرعية (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) بدايتها ريحة عطر وبعدها مطاردة ” .
بينما جاء رأي مؤيد للموسى اذ قال مغرد يدعى ماهر المنصور “أعتقد أن الإشكالية هي في المبالغات وتعمد الافتتان فقط، وإلا فإن العطر والبخور من الأمور الاعتيادية لدى الرجال والنساء والله أعلم”.
وحظيت التغريدة بتأييد غالبية الإناث ممن وجدن فيها توافقًا مع العقل، وحاجة المرأة للبحث عن الجمال .
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 11 ساعة
هذا هو الزمن الي حذر منه النبي عليةالصلاةوالسلام
كلن يفتي من راسه ضلو واضلو🤔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 11 ساعة
أتعارض حديث الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ,,؟؟
(( وهو كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
” أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية ، وكل عين زانية ” . ))
,, أتعارض هذا الحديث الشريف ايها الداعيه المتفلسف ؟؟
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 11 ساعة
وش هذا الشيخ الله يرجعه لصوابه
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 11 ساعة
إذا كان صوت المراءة عورة وهو ماله ريحه
أجل شلون بالصوت لاصار له ريحة
اعقل يابوعزه
كل من بغى يسوي أبضاي قدام البنات وينال اعجابهن
نزل بفتوى
هذا دين قال الله وقال رسولة
مو كلامي ولا كلامك.
abdul[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 10 ساعات
زين ..لا تتعطر. بس لو سوّت ملطّف جو لتغيير ريح المطبخ او الدولاب من علي ملابسها ، بمعني عَطَّرت الملابس ولم تعطر جسدها، هذا ايضا حرام؟
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 10 ساعات
أنت بالأول خليها تتعطر و بعدين فيها حلال😂😂
[ بعض ] النساء «مروحة»😷ماتتعطر إلا إذا هي ناوية [ صيدة ] ف مستشفى ولا سوق.
تخدع الرجل برائحة العطر و العباية المزركشة و ميك آب للعيون و عدسات ورموش ولو حصل وفرعت وشالت النقاب أو اللثمة أو البرقع وربي لينصدم😱😩
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 10 ساعات
قبل رمضان إحدى العضوات قدمت مقترح
يكون للنساء مفتيه مثل ماللرجال مفتي
حتى اذكر انا تعليقي قلت لاصار معك دقن فتعالي…
اليوم كلمو العضوه هذي وطمنوها
هذا الموسى جابه الله لكم
لاتعبتوا ولا شقيتوا
جاء ببلاش
عليكم بالعافية
جاكم على مافي خطركم
يحلل ويحرم على كيفكم.
Dr.mohd[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 10 ساعات
قال كلمة ليعجب المتبرجات
وماتذكر هل ترضي ربي او لا
تعترض او تنتقد حديث النبي عليه الصلاة والسلام
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 10 ساعات
السؤال:
ما حكم خروج المرأة ـ من بيتها ـ متعطِّرةً ؟
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تخرج ـ من بيتها ـ متعطِّرةً متزيِّنةً متطيِّبةً، سواءٌ كان خروجُها للصلاة في المسجد أو لزيارة
محارمها أو للسوق، وسواءٌ تطيَّبت بالعطور في بيتها قبل الخروج أو في الطريق أو في المسجد، ويدخل في المنع ـ أيضًا
ما إذا استعطرت في بيتها ودخلت على غير محارمها مِن الرجال الأجانب ـ أو دخلوا عليها ـ ولو مِن غير خروجٍ؛ لأنَّ ذلك
مدعاةٌ للفتنة ومِن أسباب الفساد ومخالفة الشرع الجديرةِ بقطعها لأنها مِن مكايد الشيطان الذي «يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ
مَجْرَى الدَّمِ». وقد جاء في الحديث: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ»
، وثبت ـ أيضًا ـ مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ»
وفي رواية ابن ماجه قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ»
فالواجب على المرأة المسلمة إن خرجت للحاجة أن تخرج بالضوابط الشرعية متستِّرةً محتشمةً وتَفِلةً غيرَ متطيِّبةٍ.
قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ» ، ومعنى «تفلاتٍ» أي: «تاركاتٍ للطِّيب»
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 9 ساعات
وحظيت التغريدة بتأييد غالبية الإناث ممن وجدن فيها توافقًا مع العقل، وحاجة المرأة للبحث عن الجمال🤔🤔
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أي جمال اللي تتكلمين عنه أنتِ وياها? تجملي ف بيتكم وعند محارمك ولا أمام النساء و إذا متزوجة تجملي ف بيت زوجك.
لكن تطلعين للسوق ولا للمستشفى وتخالطين الرجال الأجانب ولاتمرين من عندهم وتفتنينهم وتقولين أبحث عن الجمال?
أنا ودي أفهم الرجل [ أب ، أخ ، زوج ] اللي يباري له امرأة ولاعدة نساء ف السوق ولا المستشفى وهن متزينات ودي
أفهم ويش موقعه من الإعراب ، غادي تقل مزهرية💐 وين غيرتك ع محارمك??!
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 9 ساعات
*📚 قصيدة مرعبة قيلت قبل ٧٠٠ عام لابن خويلد بن سعود الصليمي الهذلي.. كتبها سنة ٧٤٥ هجرية ، هنا ذكر اسم داعش ب دائش*
تعيشونَ دهراً ترونَٓ الرِّيَبْ
ولا يدفعُ المرءُ هَولَ الخُطَبْ
ويستَعمِرُ الشآمَ سفَّاحُها
ويجني رؤوسَ الورى كالعنبْ
ويبقى بها خمسةٌ كامله
سنينا طوالا يجُزُّ العربْ
وآهٍ على موصلي والعراق
يجيءُ ظلامٌ شديدُ الرَّهَبْ
ويفترقُ الناسُ فيهِ افتراق
كموجٍ تلاطمَ ثُمَّ اضطربْ
ويخرجُ “دائشُ” من بينهم
ليقلبهم وهْوَ فيها انقلبْ
ويقتلُ منهم مِئاتُ المِئات
وضيعا حقيرا رفيعَ النسبْ
وتغرقكم فتنَةٌ جامِعه
فتأكُلُكُم مثل نارِ الحطبْ
وترمي اليهودُ عليكم سهام
من النارِ فيها شديدُالعطبْ
وتنحركم مثل نحرِ النعاجْ
وانتم جلوسٌ فيالَ العجبْ
وكسرى من الشرق يأتي لكم
وقد كاد كيدا شديد الغضب
هو الرأسُ والسمُّ في ِشدقِهِ
وينبعهُ الموتُ مثلُ الذَّنَبْ
ويزداد فيكم سواد السنين
تهيمون وسط الغنا والطربْ
وفيكم سَيَكثُرُ نسلُ البنات
ويحلقُ كلُّ الذكور الشَّنَبْ
فلله نبرأُ من وقتكم
ولله نبرأُ منكم عرب
👆👆
*شوفوا اﻷبيات تخوف..😓*
*تحكي حالنا اليوم*
*ﻻ إله إﻻ الله.
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1705 ] نشر منذ 8 ساعات
انا الجاهل الذي لا يفقه في الدين اقول لكم ايها المتنطعون في دين الله ,اذا كان حكم الزنى مغلظ ويستدعي شهودا اربعة يرون الفعل كما يرون الميل في المكحلة وان خالف احد الشهود في قوله كلام الشهود الباقين سقط حد الزنى وأقيم على الشهود حد قذف المحصنات بالجلد والدليل في كتاب الله (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) النساء/15، وقوله : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) النور/4 ، وقوله : ( لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ) فمن اين يأتي هؤلاء بهذا الهراء ونستغرب بعد ذلك من اين يأتي الدواعش والقواعد
طيف المطر[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 8 ساعات
ممنوع اي واحد يفتي هذا الامر من المقام السامي الا اذا كان عضو في الافتاء المفروض يعاقب لتجاوزه الحدود وبعدين تراه طالب في المعهد العلمي وعجبي !!!!!
نفرات[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 7 ساعات
يا شيخ عشان محد يعرفك تجيب من راسك انا في الابتدائي درست انه زنا انا لما تمر من عندي بنت وريحة عطرها حلوه اقوم واروح ادق لي خيط عليها تفتني
قم بس قم[ عدد التعليقات: 9897 ] نشر منذ 7 ساعات
بدايتها ريحة عطر وبعدها مطاردة ” .😓