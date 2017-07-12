سجال حول اتهام المرأة المتعطرة بالزنا - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أثارت تغريدة لداعية سعودي حالة من السجال على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” حيث عبر الكثير عن إعتراضهم لآراء الداعية .

وجه داعية سعودي انتقادات لبعض الدعاة ممن يحظرون على المرأة التطيب بالعطر، ويحكمون عليها بالزنا إذا اشتم رائحة عطرها رجل أجنبي.

وقال الكاتب والداعية عبدالعزيز الموسى،في تغريدته على” تويتر ” لا أظن أن الإسلام الذي يدعو للجمال والزينة، يحكم على امرأة شريفة بالزنا بسبب رائحة عطر اشتمها الرجال نحن بحاجة لتصحيح موروثاتنا ” .

وعلق الإعلامي رائد الفراج بالقول إن ” الدين أوامر ونواه مُسلم بها ولا ينبغي تطويع النصوص التي جاءت عن الله ورسوله على حسب عقولنا وأهوائنا الشخصية .

وطالب مدون يدعى هادي، الكاتب بالتراجع عن آرائه؛قائلاً ” اتق الله يا شيخ ولا تفتح أبوابا مغلقة بحجة أن عقلك لم يقتنع بقاعدة شرعية (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) بدايتها ريحة عطر وبعدها مطاردة ” .

بينما جاء رأي مؤيد للموسى اذ قال مغرد يدعى ماهر المنصور‏ “أعتقد أن الإشكالية هي في المبالغات وتعمد الافتتان فقط، وإلا فإن العطر والبخور من الأمور الاعتيادية لدى الرجال والنساء والله أعلم”.

وحظيت التغريدة بتأييد غالبية الإناث ممن وجدن فيها توافقًا مع العقل، وحاجة المرأة للبحث عن الجمال .