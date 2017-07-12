حرائق سيارات متعمدة بعد قمة الـ20 في هامبورج - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

نشب مجددا حريق في عدد كبير من السيارات في هامبورج الألمانية، بعد أيام قليلة فقط من أعمال الشغب التي شهدتها المدينة خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين ” جي20 ” .

من جانبه قال المتحدث باسم الإطفاء صباح اليوم الأربعاء أن تلفيات كبيرة لحقت بإجمالي خمس سيارات بحي أولنهورست في هامبورج ليلة أمس، مؤكدا أنه من المحتمل أن يرجع ذلك إلى حريق متعمد.

وبحسب بيانات الشرطة، ليس هناك حتى الآن أية إشارات على وجود خلفية سياسية أو مشتبه به.

وذكرت الشرطة أنه تم إضرام حريق في عدة سيارات ليلة الثلاثاء/الأربعاء في مدينة لايبتسيج أيضا.

وأوضحت الشرطة أن أربع سيارات احترقت تماما، ولحقت تلفيات بسيطة بسيارتين أخرتين.

تجدر الإشارة إلى أن هامبورج كانت في حالة طوارئ على مدار ثلاثة أيام وليال بسبب أسوأ موجة احتجاجات تشهدها ألمانيا منذ عقود.

وبدأت أعمال الشغب، التي أسفرت عن إصابة مئات الأشخاص، يوم الخميس الماضي مع وصول قادة دول وحكومات مجموعة العشرين، ولم تتوقف إلا عقب مغادرتهم ليلة السبت.