 مطعم بالدمام يوفر وظيفة مسؤول شؤون إدارية - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 13

    يوليو

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مطعم بالدمام يوفر وظيفة مسؤول شؤون إدارية

مطعم بالدمام يوفر وظيفة مسؤول شؤون إدارية
فاطمة المالكي(صدى):

أعلن أحد المطاعم الكبرى بالدمام عن توفير وظيفة مسؤول شؤون إدارية لديه، لحملة البكالريوس و الدبلوم، بالشروط التالية:
• لابد من وجود خبرة سابقة في مجال المطاعم (3سنوات كحد أدنى) .
• خبرة في إصدار رخص البلدية و إصدار الشهادات الصحية .
• القدرة على متابعة إيجارات الفروع .
• المعرفة التامة بنظام مقيم وتم .
•سعودي أو أبن مواطنة أو زوج مواطنة

المهارات:

• الجدية في العمل
• إجادة استخدام الحاسب الآلي
• الإلمام التام بمهام الشؤون الإدارية
• القدرة على تحمل ضغط العمل.

المزايا الوظيفية :
تأمين طبي للموظف.
إجازة اسبوعية يومين.
إجازة سنوية 21 يوم مدفوعة الاجر .
الراتب الإجمالي ( 8500-8000) ريال سعودي

بيئة العمل:
مكتبية – ميدانية

مع مراعاة كتابة المسمى الوظيفي بالعنوان والمدينة
طريقة التقديم
[email protected]


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