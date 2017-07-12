مطعم بالدمام يوفر وظيفة مسؤول شؤون إدارية - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن أحد المطاعم الكبرى بالدمام عن توفير وظيفة مسؤول شؤون إدارية لديه، لحملة البكالريوس و الدبلوم، بالشروط التالية:

• لابد من وجود خبرة سابقة في مجال المطاعم (3سنوات كحد أدنى) .

• خبرة في إصدار رخص البلدية و إصدار الشهادات الصحية .

• القدرة على متابعة إيجارات الفروع .

• المعرفة التامة بنظام مقيم وتم .

•سعودي أو أبن مواطنة أو زوج مواطنة

المهارات:

• الجدية في العمل

• إجادة استخدام الحاسب الآلي

• الإلمام التام بمهام الشؤون الإدارية

• القدرة على تحمل ضغط العمل.

المزايا الوظيفية :

تأمين طبي للموظف.

إجازة اسبوعية يومين.

إجازة سنوية 21 يوم مدفوعة الاجر .

الراتب الإجمالي ( 8500-8000) ريال سعودي

بيئة العمل:

مكتبية – ميدانية

مع مراعاة كتابة المسمى الوظيفي بالعنوان والمدينة

طريقة التقديم

[email protected]