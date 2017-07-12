بدء القبول والمقابلات لخريجات الثانوية العامة بجامعات الرياض الأحد القادم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

حددت اللجنة الإشرافية للقبول الموحد بالجامعات الحكومية والكلية التقنية بالرياض يوم الأحد القادم الموافق 1438/10/22هـ للقبول والمقابلات الشخصية للمقبولات .

وأوضحت اللجنة أن ذلك ينطبق على المرشحات للكليات الصحية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالإضافة إلى إجراء اختبار موهبة لمن رشحن لكلية التصاميم والفنون بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والذي سيستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 1438/10/24هـ .