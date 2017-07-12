مستشفى المانع العامة تُعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

مستشفى المانع العامة تُعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت مستشفى المانع العامة عن وظائف شاغرة لديها للعمل بفروع المستشفى في منطقة الدمام.
فني عمليات تعقيم
الاحساء الهفوف
الدمام
الخبر
الجبيل
للجنسين
طريقة التقديم عن طريق هذا الإيميل
[email protected]
الخميس 13
يوليو
أعلنت مستشفى المانع العامة عن وظائف شاغرة لديها للعمل بفروع المستشفى في منطقة الدمام.
فني عمليات تعقيم
الاحساء الهفوف
الدمام
الخبر
الجبيل
للجنسين
طريقة التقديم عن طريق هذا الإيميل
[email protected]
سلطان[ عدد التعليقات: 1619 ] نشر منذ 11 ساعة
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