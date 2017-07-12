 مستشفى المانع العامة تُعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

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مستشفى المانع العامة تُعلن عن وظائف شاغرة

مستشفى المانع العامة تُعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مستشفى المانع العامة عن وظائف شاغرة لديها للعمل بفروع المستشفى في منطقة الدمام.

فني عمليات تعقيم

الاحساء الهفوف
الدمام
الخبر
الجبيل
للجنسين

طريقة التقديم عن طريق هذا الإيميل
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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1619 ] نشر منذ 11 ساعة

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