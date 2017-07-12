لافروف يُعلق على اجتماع نجل ترامب مع محامية روسية - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على ما تردد حول لقاء نجل ترامب مع محامية روسية، قائلًأ خلال زيارته لبروكسل: ” اندهشت لعلمي بأن محامية روسية ونجل ترامب يتعرضان للوم بسبب اجتماع، بالنسبة لي هذا جنون “.

وأضاف: ” لأنه عندما يتحدث أي شخص لمحام ما هي المشكلة أو التهديد الذي ربما ينجم عن ذلك؟ لم يكن لدي علم مسبق بهذا الأمر وعلمت به من التلفزيون “.

يشار إلى أن أظهرت رسائل بالبريد الإلكتروني أن المحامية الروسية ربما كانت لديها معلومات تضر بمرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي هيلاري كلينتون.