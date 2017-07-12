مجلس الشورى يوافق على مشروع الضريبة المضافة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة ،كما وافق المجلس على ضرورة تفعيل البرنامج الموحد لحساب المواطن قبل البدء في تطبيق النظام.

جاء ذلك خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.