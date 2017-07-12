مجلس الشورى يوافق على مشروع الضريبة المضافة - صحيفة صدى الالكترونية

مجلس الشورى يوافق على مشروع الضريبة المضافة
وافق مجلس الشورى على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة ،كما وافق المجلس على ضرورة تفعيل البرنامج الموحد لحساب المواطن قبل البدء في تطبيق النظام.
جاء ذلك خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
الواقع[ عدد التعليقات: 4706 ] نشر منذ 11 ساعة
الرجاء اعتماد جميع العسكريين والموظفين في حساب المواطن وكذلك باقي الشعب كل من يحمل هوية سعودية بدون استثناء الا للاغنياء الذين لا يشكلون سوى 10% من الشعب وهم معرفون بالأسماء والعدد