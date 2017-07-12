بالفيديو.. وزير الإعلام موبخا " الجزيرة " : قناة للشر وذرع الفتنة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

قال عواد العواد، وزير الثقافة والإعلام، إنه لا يمكن أن تنجح جهود مكافحة الإرهاب وبينهم من يدعوا له ويغذيه ويرعاه ويعرض أمننا وأمن منطقتنا للخطر، قائلا ” قناة الجزيرة قناة تطبيل لقطر وهجوم على الآخرين بكل ما أوتيت من وسيلة ” .

وأضاف وزير الإعلام السعودى، فى كلمته بجلسة الجامعة العربية، أنه إذا تحدثت قناة الجزيرة عن أنها منبر للرأى والرأى الآخر فأننا لم نسمع أن قناة الجزيرة توجهت بالنقد لأى وسيلة إعلامية فى قطر أو أى قرار اتخذته قيادتها، موجها كلامه إلى قطر: ” نؤكد من خلال هذا المنبر على حتمية أن تكف الدوحة عن دعم الإرهاب وتمويله وتمويل وسائل الإعلام التى تروج له”.

وأكد أن ” الجزيرة قناة للشر وزرع الفتنة ودعم الإرهاب والخراب والتلاعب بقيم إعلامية لخدمة الأجندة العدائية للحياة والسلام، مشددا على أن ” دولة قطر تبادر فى شق الصف العربى وتبث الفتنة عبر ذراعها الإعلامى قناة الجزيرة وهو ما يتطلب وقفة جادة لإنهاء هذا العمل الإجرامى ” .

وشدد وزير الإعلام السعودى على ضرورة أن تتوقف وسائل الإعلام أيا كانت سواء فى قطر أو خارجها عن أن تستضيف الإرهابيين وتروج لهم وتنشر فكرهم وتقدمهم على أنهم أبطال وهم فى الحقيقة مجرمون قتلوا الأبرياء بدون سبب، داعيا القطريين أن يكفوا عن الدعوة للعنف والتطرف والتدخل فى شئون الغير.