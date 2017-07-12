" أسرتي " تعلن عن وظائف شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله الفهد(صدى):

أعلنت جميعة التنمية الاسرية بالمدينة المنورة «اسرتي» عن وظائف شاغرة للرجال.

وأوضحت الجمعية أن الوظائف بمسمى «اخصائي اعلام ونشر».

وحددت مواصفات للوظيفة تتمثل في

بكالوريوس

خبره من ثلاث سنوات الى خمس سنوات

دوره حاسب الي + دورات في نفس المجال

والوظيفة الثانية:

منسق اتصال علاقات عامه

بكالوريوس

خبره من سنتين الى خمس سنوات

دوره حاسب الي دورات في نفس المجال

طريقة التقديم

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