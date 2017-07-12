أماكن مذهلة حول العالم ممنوعة على النساء - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تعاني النساء حول العالم من عدد كبير من القوانين التمييزية بينهن وبين الرجال، من قوانين العنف الأسري إلى الأحوال المدنية، إلى الحقوق البديهية، ولا تزال دول كثيرة تميّز بين مواطنيها.

لكن اللافت هو أنه لا يزال هناك حتى الساعة أماكن حول العالم ممنوعة نهائياً على النساء، بعضها في دول غربية تقترب قدر الإمكان من المساواة بين الرجل والمرأة. فما هي هذه الأماكن؟

جبل آثوس

يقع جبل آثوس وهو جزيرة شمال اليونان. ويضم الجبل عشرين ديراً يعيش فيها حوالي ألفي راهب. وتحتوي كنائس الجبل على أمثلة ممتازة لفن الأيقونات البيزنطية، كما تحتوي مكتبات أديرته الباقية اليوم على كنوز من المخطوطات ترجع للعصور الكلاسيكية والوسطى.

وقد أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة يونسكو عام 1988. وحتى اليوم لا يزال دخول النساء إلى الجبل ممنوعاً، بل ليس مسموحا لهن بالوجود في دائرة قطرها 500 متر على شاطئ الجزيرة.

جزيرة أوكينوشيما

تقع هذه الجزيرة جنوب غربي اليابان، وقد أدرجت أخيراً على قائمة “يونسكو” للتراث العالمي. تضمّ هذه الجزيرة أضرحة للعبادة يقصدها كهنة مونكاتا تايشا، التابعون لديانة الشنتو، لكن يمنع على النساء النزول في الجزيرة لأسباب غير واضحة، رغم ما تذكره صحيفة “ذا غارديان” البريطانية عن الاعتقاد السائد عند الشنتو بأن دماء الحيض (الدورة الشهرية) عند النساء غير طاهرة.

معبد أيّابا في ساباريمالا

في عام 1991 صدر قرار يمنع النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين العاشرة والخمسين من دخول المعبد الهندوسي الشهير في جنوب الهند. ورغم أن عشرات الملايين من الحجاج يقصدونه سنوياً إلا أنه يبقى محرّماً على النساء. ومنذ أشهر طويلة قررت المحكمة العليا في الهند إعادة النظر في قرار منع النساء، لكن حتى الساعة لا يزال القرار سارياً.