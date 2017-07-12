تركيا تعتقل 34 موظفاً بالتلفزيون الحكومي - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

ذكرت وسائل إعلام رسمية إن تركيا أعتقلت اليوم الأربعاء 34 موظفا سابقا بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية في إطار تحقيق يستهدف أنصار رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة ” فتح الله جولن ” المتهم بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في يوليوالماضي.

وقالت المصادر إن السلطات تشتبه في أن الموظفين السابقين لاستخدامهم تطبيق ” باي لوك ” للرسائل المشفرة الذي تقول الحكومة إن أتباع كولن يستعملونه.

ويذكر أنه تم الإفراج عن هؤلاء المعتقلين من قبل بعد التحقيق معهم لصلتهم المزعومة بمحاولة الانقلاب.