تركيا تعتقل 34 موظفاً بالتلفزيون الحكومي - صحيفة صدى الالكترونية

تركيا تعتقل 34 موظفاً بالتلفزيون الحكومي
ذكرت وسائل إعلام رسمية إن تركيا أعتقلت اليوم الأربعاء 34 موظفا سابقا بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية في إطار تحقيق يستهدف أنصار رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة ” فتح الله جولن ” المتهم بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في يوليوالماضي.
وقالت المصادر إن السلطات تشتبه في أن الموظفين السابقين لاستخدامهم تطبيق ” باي لوك ” للرسائل المشفرة الذي تقول الحكومة إن أتباع كولن يستعملونه.
ويذكر أنه تم الإفراج عن هؤلاء المعتقلين من قبل بعد التحقيق معهم لصلتهم المزعومة بمحاولة الانقلاب.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 12 ساعة
أردوغان حاقد على أمريكا علشان مارضوا يسلمونه فتح الله غولن
يوم شاف امريكا تنتقد قطر
راح يفزع لقطر ومسوي راعي فزعات
حتى البقر التركية صدرها لموزه
مو محبه فقطر لكن عناد لترامب
وافهم يافهيم.