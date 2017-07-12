البيئة تغرم مزارع دواجن 550 ألف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

البيئة تغرم مزارع دواجن 550 ألف ريال
غرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشاريع انتاج الدواجن 550 ألف ريال، لمخالفتها نظام الثروة الحيوانية.
جاء ذلك خلال الجولات الدورية التي تقوم بها فرق الرقابة البيطرية بالوزارة على مشاريع الثروة الحيوانية بالمملكة وتكثف قبيل المواسم التي يزداد استهلاك المنتجات الحيوانية فيها مثل شهر رمضان المبارك وموسم الحج.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية الدكتور إبراهيم قاسم أن الوزارة تقوم بذلك انطلاقا من دورها المنصوص عليه في نظام الثروة الحيوانية بالرقابة على المنتجات المحلية من أصل حيواني والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية وأنها آمنة للاستهلاك الآدمي.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 7 ساعات
شنو سبب الغرامة ، لايكون قاعد يشرب الدياي🐓🐓🐓من ماي الصرف😅😂