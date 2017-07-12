5 صفات للمرأة القوية تبعد الرجال عنها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

لكل رجل في العالم فتاة أحلام خاصة به يبحث عنها تملك مميزات وملامح خاصة يحبها ويتمناها. وهناك أنواع من النساء يهرب الرجال منهن.

أولاً: المرأة القوية تعتبر نفسها في مهمة حياتية مستمرة فالقويات يعلمن ما تردن من الحياة، وتقمن بتحديد مسار حياتهن بشكل يجلب إليهن الطمأنينة والتقدم والازدهار. الرجل يخشى من مرأة من هذا النوع؛ لأنه يعتبر بأن دوره سيتقلص إذا تزوج ممن تتمتع بهذه الصفة.

ثانياً: تتخذ المواقف وتتحرك للعمل إن المرأة التي تتمتع بهاتين الصفتين لا تنتظر الضوء الأخضر من أحد للتحرك. الرجل يخشى من أن زواجه من امرأة من هذا النوع سيلغي دوره في إعطاء الأوامر، وتحديد أطر تحرك الزوجة.

ثالثاً: تتمتع بالاستقلالية وفي هذه الحالة فهي لا تخشى أقوال الآخرين، ولا تعطي أهمية لما يقولونه عنها. كما أنها لا تعتمد على الرجل في شيء؛ لأنها ستعمل لكي تكون مستقلة من نواح كثيرة. وهذا ما يشعره بأنه لن يكون المتحكم بها وبمصير الحياة الزوجية.

رابعاً: تذهب إلى حيث ما تريد فهي لا تقبل أن تكلل بالقيود، أو أن يتحكم بها رجل. والرجل يخشى هذه الصفة فيها؛ لأنه يعتبر بأنه سيفقد السيطرة على الموقف.

خامساً: لا تبالي إن بقيت وحيدة طوال حياتها وهي حتى إن تزوجت ترغب في أن تبقى وحيدة في بعض الأوقات لتعيد ترتيب الأمور. والرجل يخشى من مثل هذا الموقف، ويعتقد بأن زوجته ربما لا تحتاج إليه في شيء.