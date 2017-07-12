5 صفات للمرأة القوية تبعد الرجال عنها - صحيفة صدى الالكترونية

5 صفات للمرأة القوية تبعد الرجال عنها
لكل رجل في العالم فتاة أحلام خاصة به يبحث عنها تملك مميزات وملامح خاصة يحبها ويتمناها. وهناك أنواع من النساء يهرب الرجال منهن.
أولاً: المرأة القوية تعتبر نفسها في مهمة حياتية مستمرة فالقويات يعلمن ما تردن من الحياة، وتقمن بتحديد مسار حياتهن بشكل يجلب إليهن الطمأنينة والتقدم والازدهار. الرجل يخشى من مرأة من هذا النوع؛ لأنه يعتبر بأن دوره سيتقلص إذا تزوج ممن تتمتع بهذه الصفة.
ثانياً: تتخذ المواقف وتتحرك للعمل إن المرأة التي تتمتع بهاتين الصفتين لا تنتظر الضوء الأخضر من أحد للتحرك. الرجل يخشى من أن زواجه من امرأة من هذا النوع سيلغي دوره في إعطاء الأوامر، وتحديد أطر تحرك الزوجة.
ثالثاً: تتمتع بالاستقلالية وفي هذه الحالة فهي لا تخشى أقوال الآخرين، ولا تعطي أهمية لما يقولونه عنها. كما أنها لا تعتمد على الرجل في شيء؛ لأنها ستعمل لكي تكون مستقلة من نواح كثيرة. وهذا ما يشعره بأنه لن يكون المتحكم بها وبمصير الحياة الزوجية.
رابعاً: تذهب إلى حيث ما تريد فهي لا تقبل أن تكلل بالقيود، أو أن يتحكم بها رجل. والرجل يخشى هذه الصفة فيها؛ لأنه يعتبر بأنه سيفقد السيطرة على الموقف.
خامساً: لا تبالي إن بقيت وحيدة طوال حياتها وهي حتى إن تزوجت ترغب في أن تبقى وحيدة في بعض الأوقات لتعيد ترتيب الأمور. والرجل يخشى من مثل هذا الموقف، ويعتقد بأن زوجته ربما لا تحتاج إليه في شيء.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 12 ساعة
هذي زوجوها من خروف
أما رجال مظنيت يقبل بوحدة مثل هذي
المتسلطه
زمان كان للرجل هيبه وزوجته ماتقدر تناظر لعيونه
وتحترمه حتى لاطول برى البيت ماتنام الين مايرجع
والحين ترجع البيت تسمع شخيرها من عند الباب
وكان الرجال يمشي والحرمه وراه ماتتعداه
والحين صارت تمشي قدامه لا وشايل لها👜على كتفه
ويدف العربية حقت الطفل🤔
ولابغت تهرج تقرب من اذنه وتهمس همس
والحين تسمع صوتها من آخر الشارع
والي قاااهرني والله العظيم يعيال شوف عيني
الرجال جالس فالسيارة وزوجتة تنزل للمطعم ولا للصيدلية
وراك يبو الشباب
يقول الحرمه يمشون لها الطلب اسرع🤔
زمان كان المطلقة ماتقدر تطلع من البيت ولاتروح للجيران لو ايش
والحين المطلقة صارت تسوي مايسمى بحفلة طلاق وتعزم صديقاتها وتصوير وسنابات
واعلان فالجرايد
فحياتي ماسمعت بشباب يشتكون من ابتزاز فتيات لهم الا بزمنا هذه
وكلكم تقرون الصحف يوميآ.
استرجلوا الله لايوفق ابليسكم
صرت معد تفرق بين الولد والبنت خكرنه
ونعومه فالصوت ومشيته مشية بنيه
ويحطون حومره ومكياج
زمان البنت كانت تشوف الشاب على انه متوحش ذيب
تنتفض وترتعد بس تشوفه وتحسب له ألف حساب
والحين تشوفه خذوف🐑 وحاطتن له العلف ف👜
بل صار شعار متعارف علية عند بعض البنات
استرجلي يابنت معد به رجاجيل
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 11 ساعة
كلامك صحيح اخي القرني
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13358 ] نشر منذ 11 ساعة
من جد والله وش خلت ذي للرجال
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9270 ] نشر منذ 10 ساعات
😧😧
ترغب بالاستقلاليه ولاتحب التكبل بالقيود 😕😕
من الاول لاتتزوجي وتتقيدي
خليكِ حره طليقه
تمرمطين الولد معك ليه 🤚😤
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8324 ] نشر منذ 10 ساعات
حلوة الشخصية القؤية 👌
بس االلي ماتفرق بينها وبين الرجال لا هذي ابعد عنها 😅🙊
قم بس قم[ عدد التعليقات: 9897 ] نشر منذ 9 ساعات
حلو المراءه لمن تكون قويه وتشاركك في الافكار والقرارات بس تشطح اقولها جيعان ابغا سمك لانهم يكرهو ريحت السمك😅
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3708 ] نشر منذ 9 ساعات
الدنيا تغيرت اول المرأة ما تستغني عن الرجل اما الوقت هذا المرأة صارت قوية وتتحمل الحياة ومصاريف الحياة وصارت تعيل أسر وهذا بسبب تقصير من الرجال بتحمل مسؤولياتهم تجاه اسرهم وصار العمل والراتب مصدر قوة لها على قولتهم راتب يعزني ولا زوج يذلني
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 9 ساعات
رابعاً: تذهب إلى حيث ما تريد فهي لا تقبل أن تكلل بالقيود، أو أن يتحكم بها رجل.
@
للأسف هذه النوعية من النساء موجودات « بكثرة »
ينقصها فقط الشنب و الشماغ أو الغترة و العقال🙃
تبغي تكون مسيطرة ع كل شئ و تتكلم ف موضوع الـ___? بكل أريحية ولا تتحرج 🙈
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 8 ساعات
[ بعض ] النساء لاتعي أن وجود الرجل ف حياتها ضروري ، ولكن هذا لايعني إنها بتضيع إذا مافيه رجل ف حياتها
لإن اللي خلقها متكفل بها ولن يضيعها ، مافيه أحد بيتم لأحد إن مافرقتهم الحياة راح يفرقهم الموت وهذه سنة الحياة
الرجل ف حياة المرأة [ أب ، أخ ، زوج ، أبن ] قد يوجد ف حياتها جميع الرجال السابق ذكرهم وقد لايوجد وكل شئ له حكمة الهية.
المرأة [ المتمردة ] حتى لو حولها رجال تحتال الين تفتك من قيودهم وتعمل مايحلو لها .
أما المرأة [ العاقلة ] حتى لو خلت حياتها من جميع الرجال راح تلاقيها منضبطة ف جميع تصرفاتها وعن الف رجل.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 8 ساعات
الأخت أعلام🇸🇦🇸🇦🇸🇦
اولاً : الدنيا ماتغيرت فما زال الليل و النهار يتعاقبان ، اللي تغير هم الناس.
أما بالنسبة لقولك : المرأة صارت قوية وتتحمل الحياة ومصاريف الحياة وصارت تعيل أسر وهذا بسبب تقصير من الرجال بتحمل مسؤولياتهم.
فعلاً [ بعض ] النساء تتحمل مصاريف الحياة وتعيل أسر بسبب تقصير [ بعض ] الرجال أو بسبب وفاة العائل أو
مرضه أو دخوله السجن.
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9270 ] نشر منذ 7 ساعات
المراءه تبقى في حاجة الرجل مهما بلغت اعلى المراتب والمناصب
دور الرجل في حياتها لايقتصر على المال والنفقه بل اكبر من ذلك
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3708 ] نشر منذ 7 ساعات
يا اخ ديم الكلام ماهو لك تعليق وعلقته ماهو شرط يعجبك انت لك تفكيرك ولي تفكيري وكلن بعقله راضي
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 7 ساعات
فيه رجال و فيه أشباه رجال.
–
إذا المراجـل لبسـة شمـاغ وعقـال
قــل للـعـذاري يلبـسـن العمـايـم
مـاعـاد يـفـرق زول حـرمــة ورجـــال
دام الفعايـل تشبـه البعـض دايــم
المرجـلـة ماهـيـب كلـمـة وتـنـقـال
وتـروح ماراحـت هـبـوب النسـايـم
ولا خشـونـة صــوت أورفــع الأثـقـال
أو رزة صــــدور وفــعــل الــزلايـــم
ولاهـي بـعـد مفـتـاح مـوتـر وجــوال
وإلا ردى لسانـ(ن) حديـثـه شتـايـم
المرجلة شيمـة عـن القيـل والقـال
رفـيـع نفـسـ(ن) حــر بـاالجـو حـايــم
المرجـلـة عـقـل وزن وزنـــه جـبــال
ودون العقـل ويش فرقنـا والبهايـم?
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11285 ] نشر منذ 7 ساعات
اذا المراة لا ترغب بالجنس والانجاب وتكوين اسره فلا حاجه لها بالرجل
ايش حاجتها له اذا كانت موظفه وتعرف تدير شؤن حياتها بطريقتها الخاصه
ايش تبقى بواحد قد يكون عاله عليها ولا وراه الا وجع الراس والهذره الزايده
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9270 ] نشر منذ 7 ساعات
في الاصل لايوجد امراءه [متمرده ] في عالم حواء
ولكن لخلل ما في الرجل تمردت المراءه واستقوت 🤔🤔
يعني ايها الرجل كن رجلا ستجد امامك امراءه منتهى الانوثه
ولن ترى تلك التي في الخبر اعلاه ابدا 🤚😊
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 7 ساعات
الأخت أعلام🇸🇦🇸🇦🇸🇦
أنا مايهمني رأيك وفكرك والإعجاب ماله علاقة بالموضوع أنا علقت ع تعليقك تصحيح للمعلومة عن تغير الزمن هذا اولاً
ثانيًا : يوم قلت أن بسبب تقصير الرجال تحملت المرأة المصاريف وتعيل أسر ، قلت لك مو شرط يكون السبب تقصير الرجل .
تراي كررت تعليقي ، آتمنى وصلت الفكرة.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 7 ساعات
حبيبتي أمل
مع إحترامي لك كلامك جانبه الصواب.
[ بعض ] النساء متمردات وتحب السيطرة ليس لخلل ف الرجل و إنما لخلل ف طبعها وعدم فهمها لدور الرجل ف
حياتها ، تبغي تتساوى مع الرجل ف كل شئ وتحط رأسه برأسه ونسيت أو تناست أن القوامة شرعًا للرجل.
بعضهن من قوة تمردها ماتبغي حتى تسمع صوت الرجل تمشيه بالريموت تبغيه [ دمية ] لايهش و لاينش.
ماتشوفين بعضهن [ تسحر ] زوجها.
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3708 ] نشر منذ 6 ساعات
الأخ ديم كلامي صحيح 💯 % مافيه مرة تعيل الا بسبب تقصير محارمها من زوج او اخ او عّم او حتى قبيلة كلامي ومقتنع فيه مو شرط كلامك صح انا بعد كلامي صح
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 6 ساعات
الأخت أعلام🇸🇦🇸🇦🇸🇦
كلً بعقله راضي ، هذي العبارة تقولينها أو تكتبينها ف ورقة أو كشكول ف بيتكم.
أما هنا صحيفة منبر للعلم و الثقافة ويرتادها قراء ويكتب فيها معلقين ومعلقات فإذا قرأنا معلومة خاطئة
أو فكرة غير صحيحة أو معلومات ناقصة مانمر عليها مرور الكرام لابد من تصحيحها عشان الكل يستفيد.
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9270 ] نشر منذ 6 ساعات
ع طاري السحر
جماعتنا لاشافوا الرجال يحب زوجته ويحترمها قالوا ساحرته 👊
االحين بنظرهم امي ساحره ابوي 🤣🤣🤣
.
.وهن التافهات عشان ازواجهن ممرمطينهن ليل نهار لاعيشه هنيه ولا لباس زي الخلق قالوا حنا ماحنا سحارات 😤😤زي بعض ناس
عقول كل البهايم بل اضل
راجعي نفسك وحساباتك مع زوجك وهتعرفي الخلل وين يا😷 بدل مانرمي الناس بالباطل
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9270 ] نشر منذ 6 ساعات
لا يا اخ اعلام ماصدقت
.
.فيه حريم شايلات البيوت ومسؤوليات ع عاتقهن ليس لتقصير الرجل [اب اخ زوج] بل باختصار لانه قد يكون ذا دخل ضعيف او محدود وهذا ليس عيبا ولاتقصيرا من جهته
فكثير من العوائل من ذوي الدخل المحدود والضعيف …والضمان الاجتماعي خير شاهد ع ذلك
فهل بنظرك كل هؤلاء رجال مقصرون 🤔🤔
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 6 ساعات
الأخت أعلام🇸🇦🇸🇦🇸🇦
مازلتي مصرة ع الخطأ ، ترى مو عيب ولاينقص من قدرك إذا أحد صحح لك الخطأ.
مازلت عند كلمتي كون المرأة تعيل أسرة هذا لايعني تقصير الرجل دائمًا .
ع فكرة ف هالزمن ما أحد ينفع أحد كلً همه نفسه وقد يكون أحد أقارب المرأة ظروفه صعبة ولايستطيع إعالتها
ع فكرة مو كل النساء ينتمين لقبائل.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11285 ] نشر منذ 6 ساعات
يا حبايبي كل واحد يكتب وجهة نظره في الموضوع المسدوح للقراء وليس بالضروره ان يعجب كل القراء ما كتبه زيد او عمر . هذه وجهات نظر واختلاف وجهات النظر مفيده جدا فلا يجب ان يؤخذ الموضوع بشوية حساسيه لان الاراء مختلفه فالاختلاف امر طبيعي جدا
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 6 ساعات
حبيبتي أمل
أنا عن نفسي أعرف المرأة إذا هي [ ساحرة ] ولا لا” ، عن طريق عدة أمور ما أبغي أفصح عنها أحتفظ بها لنفسي.
سر المهنة😅😂😜
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3708 ] نشر منذ 6 ساعات
رأيي ماهو خطأ اسمحلي يا عزيزي وكلمةً كلن بعقله راضي مثل مشهور ينطبق على الكل حتى المثقفين واهل العلم 🤣🤣🤣🤣 بصراحة ما توقعتها تستفزك 😳😳 وانا بأقولها هنا ومن هالصرح الصحفي كلن بعقله راضي ✌🏻✌🏻✋🏻✋🏻✋🏻
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11285 ] نشر منذ 6 ساعات
يا ديم
يا ليت توضحي كيف تعرفي المراة الساحره كي يستفيد الجميع من خبرتك
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9270 ] نشر منذ 6 ساعات
وشوشيني ياديم 👂
واوعدك ماحد بيسمع ابد ولااقول لااحد 😉😉
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 6 ساعات
يقول جل شأنه :{ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا }
ومن قال إني عالم وأعرف كل شئ ولست بحاجة للاراء والمعلومات من الآخرين فهو [ جاهل ]
مادمنا نتنفس كل يوم نتعلم جديد ، وأنا عن نفسي مازلت أمية ف بعض الأمور ، وأفرح إذا أستفدت معلومة جديدة
ولا إذا أحد نبهني ع خطأ ما .
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 6 ساعات
الأخت أعلام🇸🇦🇸🇦🇸🇦
رجاء ركزي ف كلامي وحاولي تستوعبين أنا ماقلت إن رأيك خاطئ ، أكررها للمرة المليون أنا صححت لك معلومة
خاطئة وكملت لك معلومة.
وبعدين منو قال لك إن عبارة كلً بعقله راضي أستفزتني ?
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3708 ] نشر منذ 5 ساعات
رأيي صحيح ماهو خاطيء وكلن بعقله راضي 👌🏻👌🏻✌🏻✌🏻🤣🤣🤣
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 5 ساعات
أمل حبيبتي صعب أو شوشك والأستاذ المشرف موجود 👂🏼صعب نصرفهههه😂😂😜
روزا[ عدد التعليقات: 1168 ] نشر منذ 5 ساعات
امل وديم
انتن محتاجات علاج يامعتوهات
ههههههههههه انتن تقلن ماتزعلن
هذا تبادل اراء خخخخخ
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9270 ] نشر منذ 5 ساعات
خذي راحتك ياروزا
عن نفسي مازعل منك ابد 😊
الله لايجيب زعل
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 5 ساعات
عادي حبيبتي روزا خذي راحتك🤣
فلسنا بأفضل من حبيبي عليه الصلاة والسلام ف تحمل الأذى والإتهامات عندما صدح بالحق.
قالوا عنه صلى الله عليه وسلم (ساحر، كاهن، مجنون): هذه الصفات التي وصفه بها كفار قريش لما جاءهم بالحق ولم
يستطيعوا له رد فجنحوا إلى هذه التهم والأوصاف حتى يصدوا الناس عنه، إذ إنه لا يجلس إليه أحد فيعرض عليه
الإسلام ويقرأ القرآن على مسامعه إلا أخذ بلب جليسه وأسر قلبه💖فأراد المعاندون بإثارة هذه الشبهة أن يصدوا
الناس عن الجلوس إليه وسماعه👂🏻خاصة في المواسم التي يجتمع فيها الناس من أنحاء الجزيرة العربية.
روزا[ عدد التعليقات: 1168 ] نشر منذ 5 ساعات
يعنني مثاليات وفهمانات
وانتن منافقات متصنعات
ماعندكن الا الضعوي
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 3 ساعات
روزا يا قلبو😍
أنا عن نفسي لم أدعي إني مثالية و فاهمة ,, قلمي✍🏼يتحدث بالنيابة عني وأترك الحكم ع شخصيتي للآخرين.
أما بالنسبة لقولك منافقات ومتصنعات ,, أقول لك شگرًا ع الإتهام وجزاك الله خير.
حبيبتي مافيه شئ يحدني ع النفاق و التصنع لإن مافيه أحد يعرفني ف هذا المكان عشان أتميلح.
هذي شخصيتي الحقيقية بتصدقين آهلا و سهلا ماراح تصدقين براحتك .
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8324 ] نشر منذ 3 ساعات
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
نهار السلام[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 2 ساعتين
هلا والله هلا
هلا بالضحكه . . هلا بالبسمه . . هلا بالمشاعر الصادقه والنفسيه الزينه ويامليون هلا
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9270 ] نشر منذ 2 ساعتين
روزا
انا اتكلم هناك بأرائي بافكاري بمايجول في خاطري من مواقف او معلومه اطرحها هنا
.
.
وكلكم تقرؤون ….بل و تجيدون القراءه 🤚
ولكن واحد فقط من يقرأني…..[ لاااااا يقرأ لي] 😊😊
.فلا ادعي المثاليه ولا التصنع لاني في الحقيقه هكذا انا
يقول سقراط عندما جاءه فتى يختال فخورا بنفسه فوقف امام سقىراط عندما كان يعطي حلقه لطلاب العلم
فقال له سقراط تكلم حتى اراك 😊😊
اي ان الانسان تراه بعقله وفكره لا هيكله ولاشكله ولا ماله
هذا الكلام لاتعيه اي اذن👂
سيكون الاغلب منصت فقط دون فهم
.
.
.مثلا الصف يظل الاستاذ يشرح ويعيد ويسخّر جل جهده ليفهم الطلاب
وتجد طالب او اثنان استوعب الدرس والباقي كالانعام بل اضل وهم جميعهم وصلتهم نفس الرساله ولكن هي العقول ولكل عقل مدارك 😊😊
واللي ألهم هالاساتذه الصبر …يلهمنا😊😊
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8324 ] نشر منذ 2 ساعتين
🌷⚘☺🙈
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8324 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله نفسيتي ماشش .. والمزاج متعكرر ومالي خلقق شي 😪😏
ششؤي وابكييييي 😭😭😭😭
نهار السلام[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 1 ساعة
عز الله ماراق لي زعلك اليله يارائعة الجنوب . .
وتكدرخاطري يوم اسمع منكي ذا الكلام ، ولعل الاسباب مؤقته وتعدي على خير
سلامة قلبك الصادق من الزعل ، وسلامة روحك العذرا من الهم ، وفالك المرح والسرور يالطيبه
الله العالم اني انا ومثلي كثير لاشان خاطري فتحت صدى ادور اسومه سيدة النقاء والصفاء ولبلبة الفرفشه
هونيها تهون يالغاليه . وعديها تعدي يالجوهره . وع قولة زميلتنا الفاضاله لستي مهمومه ولك رب رحيم ، ، ،