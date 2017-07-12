طرق اتبعيها للتحكم بردات فعلك عند الغضب - صحيفة صدى الالكترونية

طرق اتبعيها للتحكم بردات فعلك عند الغضب
سواء كنت تعانين من عوارض الدورة الشهرية أو ترزحين تحت ضغوطات هائلة، فإنه من الطبيعي بين الحين والآخر أن تشعري بأنك على وشك الانفجار غضباً.
ولكن من الضروري اتقان فن ضبط النفس والتحكم بردات الفعل العشوائية، لأن من شأن ذلك أن يؤذي صورتك الاجتماعية والاحترافية في المجتمع وضمن عملك ويؤدي الى نفور الاخرين منك، خصوصاً أن أحداً مجبور على تحملك وردات فعلك القاسية.
وبالتالي عليك دائماً تحكيم عقلك قبل الانجرار وراء مشاعرك أو عواطفك، مهما كانت الظروف ضاغطة، فتحكيم العقل دليل على الوعي الفكري والنضج العاطفي الذي يجب أن تعملي دائماً على تطويره والوصول الى هذه المرحلة المهمة، لان فيها ضماناً اكيداً لنجاحك وتفوقك المهني والعاطفي والاجتماعي.
من هنا، يُنصح دائماً بأن تكون صاحبة حياة منظمة، بدءاً من التزامك بنظام غذائي صحيّ مروراً بممارسة التمارين الرياضية وصولاً الى العمل على تطوير شخصيتك من خلال تعزيز عامل الثقة بالنفس واعتماد الصراحة والشفافية المطلقة في التعامل مع الاخرين من دون أن ننسى أهمية وضرورة تحقيق توازن بين عقلك وقلبك، بعيداً عن السماح لأي دفة منهما بالسيطرة على الاخرى.
الى ذلك، حاولي دائماً اعتماد سياسة التفكير بعواقب ردات فعلك، سواء على الصعيد المهني أو العاطفي أو الاجتماعي، وما قد ستكلفك هذه الانفعالات العفوية، خصوصا أنها قد تؤدي بك الى خسارة عملك أو أصدقائك من دون أي قدرة على استعادة ما صدر منك، مهما قمت من اعتذارات، فما يخرج من الفم لا يمكن استرجاعه أو محوه على الاطلاق، علماً أن ليس الجميع قادراً على المسامحة أو النسيان.
وتذكري دائماً أن الحياة قصيرة جداً ولا شيء يستحق أن تحزني أو تغضبي بسببه وبالتالي حاولي دائماً التحلي بروح التفاؤل والامل والطاقة الايجابية واحرصي على أن تكوني محاطة دائماً بأشخاص ايجابيين يساعدونك في هذا الموضوع بعيداً عن السلبية أو النكد أو التذمر والتعليقات السلبية التي تؤدي بك الى التوتر والانهيار العصبي.
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9270 ] نشر منذ 10 ساعات
اللي في لحظات الغضب يتكلم ويخانق ولايكتم هنا راح يرتاح لانه طلع االي في قلبه في وقتها .
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لكن المشكله باللي يسكت 😥😥 ويظل طول اليوم يفكر بالموقف ويقول ياليتني قلت هيك وهيك 😤😤
هنا ممكن يقعد لاايام مشحون وكاتم الغضب في قلبه 😧😧
غير عن النفسيه والقهر 😤
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.الافضل ان المواقف هذي يتم التعامل معها في وقتها حتى تنتهي اثارها من النفس
قم بس قم[ عدد التعليقات: 9897 ] نشر منذ 9 ساعات
انا من النوع الي افرغ واجيب العيد في نفس الوقت عشان انسى واعيش جوي ولا يهمني الي قدامي بعد كدا 😤
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 9 ساعات
فما يخرج من الفم لا يمكن إسترجاعه أو محوه على الإطلاق🤔🤔
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خلينا ف محيط الصحيفة ، لو تقرأ بعض التعليقات – الفاظ🙈
إذا صدرت من رجل ممكن تمشيها و لكن أن تصدر من امرأة🙈
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 9 ساعات
ماينطبق ع [ بعض ] المعلقين ف الصحيفة بالتأكيد ينطبق ع [ بعض ] الناس ف الأماكن الآخرى.
بعضهم / بعضهن , , , تجي تناقشه يقلبها هواش 😡وكأن بينك وبينه ثأر وخذ عندك من الألفاظ🙈
هذه النوعية من الأشخاص مايحب يسمع إلا صوته ومبدأه إن لم تكن معي فأنت ضدي.
ويقولون : إختلاف الرأي لايفسد للود قضية ، لكن عند النوعية اللي ذكرتها إختلاف الرأي تقوم الحرب⚒🗡🔫😂
الله يعين هالنوعية ع نفسها ويعين اللي حولها ، النقاش معاها مغامرة وضرب من الجنون🤓😂
مريم[ عدد التعليقات: 1619 ] نشر منذ 6 ساعات
اللهم لا شماته
اللهم انا نعوذك بك من قهر الرجال وشماتة الأعداء
اخس شي بالحياه عندما عقلك وجسمك يتحكم فيه غيرك
اللهم انا نعوذك بك من قهر الرجال
روزا[ عدد التعليقات: 1168 ] نشر منذ 5 ساعات
انا تسذا
اذا عصبت اطلع كل شي بوقته
علشان ارتاح
اما اني اكتم واسكت لاوالله ماتصير وانا رويزا
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 5 ساعات
آهااا ي رويزا آثاريك قشرا و عصبية😡وماتخلين التالية فيك حار بحار ، الله يستر ماتفقشين رأس أحد ولا تتلفظين بألفاظ خارجة🤣
حبيبتي أنا عكسك بسم الله ع قلبي💖والله لايضرني أذن👂🏻من طين وأذن👂🏻من عجين ، هادئة ورومانسية وأرق من النسمة😍
وأفضل إني أكتم الغيظ عشان بإذن الله أفوز بالجنة🌹👇🏼
۞ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)
روزا[ عدد التعليقات: 1168 ] نشر منذ 4 ساعات
انشهدددددد دمي حار
ماسكت لاابن امه
وكلنا تسذا بنا وراثه
حتى اذا كتمت ع طول ارعف من خشمي دم
لازم افرغ الشحنات بساااااع
برق[ عدد التعليقات: 10107 ] نشر منذ 4 ساعات
د ي م
تعرفين الحلمه ؟؟؟ اللي هي القراد
تصدقين انتس مثلها 😅😅😅 اقشيرا اذا نشبتي في ماضوع تسنّك الحلمه
اللي تنشب في اثفنة البعير 😜 تعرفين معنى اثفنة البعير ؟ 😁😁