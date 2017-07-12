بالفيديو.. كيم كاريشيان ترد على شائعات تعاطيها الكوكايين - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كادريشيان جدلاً واسعاً ، عقب نشر مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، ولاحظ المتابعين للفيديو ، وجود خطين باللون الأبيض على الطاولة خلفها أثناء تسجيلها فيديو عبر تطبيق “سناب شات” عن مجموعتها الجديدة من ألبسة الأطفال، فظنوا أنّها كانت تتعاطى مخدّر الكوكايين.

وسارعت كيم إلى الردّ على هذه الشائعات من خلال القول للمعجبين ” لا أستخفّ بشائعاتٍ كهذه لذا سأقوم بدحضها بسرعة فائقة. ما ترونه هو سكر أبيض جراء الحلوى من متجر ” ديلان ” للحلويات “.

لكن يبدو أنّ المادة البيضاء على الطاولة لم تكن سكر، فشرحت كيم كارديشيان بعدها بفيديو عبر سناب شات وتويتر أعلنت خلاله أنّ الخطين الأبيضين على الطاولة هما بسبب طاولة الرخام.

وشرحت بعدها كيم في الفيديو ” لدي أولاد وهذا ليس أسلوب حياتي، لم يكن كذلك يوماً “.