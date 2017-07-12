كوستا يخضع للفحص الطبي في يوفنتوس - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

يخضع لاعب بايرن ميونخ، دوغلاس كوستا ، للفحص الطبي اليوم الأربعاء، تمهيداً لضمه، وفقا لما أعلن عنه يوفنتوس الإيطالي.

وقال يوفنتوس بموقعه الإلكرتوني: ” يخضع دوغلاس كوستا في الوقت الحالي للفحص الطبي التقليدي ” ، وسينضم اللاعب لتشكيلة يوفنتوس على سبيل الإعارة، مقابل 6 ملايين يورو (6.88 مليون دولار) وفقاً لوسائل إعلام إيطالية.

وسيتضمن العقد بنداً يسمح بضم اللاعب (26 عاماً) مقابل 40 مليون يورو.

وقضى كوستا 5 سنوات في شاختار دونيتسك الأوكراني، قبل الانتقال إلى بايرن بطل ألمانيا في 2015، وخاض 23 مباراة بالدوري الموسم الماضي وسجل 4 أهداف.