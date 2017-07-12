أمانة الطائف تعدم 20 طن لحوم دجاج فاسدة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أجري رئيس بلدية شرق الطائف الفرعية عبدالعزيز الشمراني ومراقبو الفرع، جولة تفتيشية، شارك فيها مختصون من الإدارة العامة لصحة البيئة لضبط التجاوزات للاشتراطات الصحية.

وأعدمت الأمانة 20 طن من لحوم الدجاج الفاسدة كانت تستخدم في معمل لإعداد الشاورما بالمنطقة الصناعية، شرق الطائف، بعد أن كشفت أعمال المتابعة افتقاد شروط الحفظ السليم بالموقع.

وقررت الأمانة على الفور إغلاق المعمل، والتخلص من كافة اللحوم والمواد المستخدمة في إعداد لحوم الشاورما بطريقة تفتقر إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية.

كما تم إعداد محضر بالمخالفات المرصودة لتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المعمل الذي يغذي 6 محلات بأنحاء المحافظة بلحوم الشاورما بكميات كبيرة يومياً.